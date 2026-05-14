Celia Lora habla de la polémica de Vadhir Derbez tras presunto abuso; manda mensaje: “Está de la ch…”

La polémica alrededor de Vadhir Derbez y la demanda que lo señala de presunto abuso a una joven, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, es Celia Lora, la polémica influencer, quien decidió alzar la voz en torno a este tema. ¿Qué fue lo que dijo?

Celia Lora

¿Por qué acusan a Vadhir Derbez de presuntamente abusar de una joven?

Durante una emisión del programa De primera mano se revelaron detalles sobre una supuesta carpeta de investigación que habría sido iniciada en contra de Vadhir Derbez. De acuerdo con lo expuesto en la transmisión, el expediente tendría un total de 333 páginas y correspondería a una denuncia por presunta violación presentada por una joven de 19 años.

Según la información difundida, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de abril, coincidiendo con el último día de grabación de un videoclip del intérprete.

La denunciante señaló que se encontraba dentro de un camerino cuando, presuntamente, el actor se aproximó para invitarla a trasladarse a otra área dentro de la misma locación. Posteriormente, ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecieron sin compañía. Conforme a lo mostrado en los documentos, la joven describió los hechos de la siguiente manera:

Al entrar, las personas se salieron, nos dejaron solos, me di cuenta que había una cama, un baño dentro de la habitación y empezamos a platicar. Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí, en ese momento se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca, yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top. Demanda contra Vadhir Derbez

Después de lo sucedido, la modelo habría salido del lugar en busca de apoyo y, posteriormente, acudió ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.

Tras hacerse pública la información, Vadhir Derbez rechazó de manera contundente los señalamientos en su contra:

Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando. Vadhir Derbez

La defensa legal del actor señaló que, presuntamente, comenzó a recibir mensajes enviados desde diversos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, mediante los cuales le habrían pedido dinero a cambio de frenar el procedimiento.

De igual manera, indicaron que tuvieron acceso a partes de la supuesta carpeta de investigación y afirmaron que les solicitaron 350 mil dólares con el objetivo de impedir una posible orden de aprehensión.

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Vadhir Derbez / Captura de pantalla

¿Qué dijo Celia Lora sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez?

Durante unas recientes declaraciones con la prensa, Celia Lora dejó claro que considera que Vadhir Derbez está viviendo uno de los episodios más complejos de su vida pública. Según explicó, este tipo de acusaciones no solamente afectan a quien las enfrenta directamente, sino también a todo su círculo cercano.

Obviamente, le escribí para apoyarlo, para desearle lo mejor de parte mía y de mis papás. Para él es nuevo, ¿no? Porque al final no nos están atacando, pero la situación sí está de la ching*d*. Celia Lora

Otro de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló sobre la posibilidad de que detrás del caso existan personas dedicadas a la extorsión. Celia Lora aseguró que, desde su perspectiva, hay elementos suficientes para que el actor pueda demostrar su inocencia:

Ahora, eso suena que es gente que se dedica a eso, ¿no?, y que son vividores, y que pues sí, ya en secuestro, ya en extorsión, existen audios, entonces, qué estúpida la que lo hizo. Creo que él tiene todas las de ganar. Celia Lora

Además, explicó que conoce de cerca a algunos integrantes del clan encabezado por Eugenio Derbez, especialmente a José Eduardo Derbez, con quien mantiene una amistad cercana.

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¿Quién es Celia Lora?

Celia Lora es hija de Alejandro Lora, una de las figuras más importantes del rock mexicano, y de Chela Lora. Con el paso de los años comenzó a generar popularidad debido a su personalidad polémica, su presencia en redes sociales y su incursión en el modelaje.

Uno de los momentos que impulsó aún más su fama sucedió cuando apareció en la revista Playboy, publicación para la que realizó varias sesiones fotográficas.

También fue parte de realities de televisión, comenzando esta etapa como invitada en Acapulco shore, uno de los programas mexicanos más conocidos.

Posteriormente lanzó proyectos digitales y contenido exclusivo para plataformas de suscripción, además de desarrollar una carrera como influencer y creadora de contenido en redes sociales.

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