Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón y defiende a José Manuel Figueroa de acusaciones: “No piensa”

La polémica que rodea a la familia Figueroa volvió a encenderse luego de que la actriz Olivia Collins reaccionara con dureza a las declaraciones realizadas por Imelda Tuñón sobre presuntos episodios relacionados con Julián Figueroa y su entorno familiar. ¿Qué dijo?

José Manuel Figueroa dardo a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿De qué acusó Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa, hermano de Julián Figueroa?

Han pasado cerca de tres meses desde que se filtró una conversación en la que Imelda Tuñón afirma que Julián Figueroa habría sido presuntamente víctima de abuso por parte de su hermano, José Manuel Figueroa.

En el audio compartido, se escucha a la viuda de Julián expresar lo siguiente:

El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘mamá, me viol...’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada. Imelda Tuñón

Para muchas personas, uno de los aspectos más delicados de la controversia es que Imelda Tuñón señala a Maribel Guardia como alguien que supuestamente estaba enterada de los presuntos abusos que habría sufrido Julián Figueroa: “ Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien” , dice Tuñón.

Esta situación ha traído una serie de reacciones en el mundo de la farándula, no solo del propio José Manuel, si no también de amigos cercanos a la familia.

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Imelda Tuñón responde a demanda de José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo Olivia Collins sobre la polémica de Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa?

La polémica es ahora acompañada por Olivia Collins, famosa actriz y exhabitante de La casa de los famosos México, quien decidió hablar sobre el conflicto legal entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa.

La actriz expresó su molestia y lanzó una crítica contundente hacia Tuñón por hacer públicas acusaciones que, según dijo, no cuentan con pruebas:

No piensa, como que la cabeza no le da. No puedes levantar falsos de esa manera si no tienes pruebas. Aparte, Julián no está para defenderse. Olivia Collins

Collins, aseguró que el principal afectado es el hijo de Julián Figueroa, pues Imelda necesita ayuda en muchos sentidos, esperando que toda esta guerra de declaraciones se detenga: “ Nos sigue preocupando y nos seguirá preocupando hasta que ella no decida de verdad tener una ayuda. (...) Que pare todo este circo que ha montado, que nadie le cree ya”, comentó.

Las palabras de Collins rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que no debería entrar en problemas ajenos, aún cuando es amiga de Maribel Guardia.

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¿Imelda Tuñón irá a la cárcel tras demanda de José Manuel Figueroa?

Hace unas semanas, José Manuel Figueroa confirmó demanda en contra de Imelda Tuñón por difamación. En aquel momento, el actor reveló la noticia junto a la frase “ Que pague ”, algo que muchos tomaron como reto a la exnuera de Maribel Guardia.

Durante un reciente encuentro con la prensa, José Manuel Figueroa reaccionó con evidente molestia al ser cuestionado sobre Imelda Tuñón y aseguró que “ella no es consciente del daño que provocó”:

Cuando yo me muera va a haber muchos pendej*s que van a pensar que realmente fue así, por más que yo lo diga, nunca me van a creer. Siempre va a existir la put* duda de lo que dijo esa pendej*, esa es la realidad. José Manuel Figueroa

Además, señaló que el ambiente de tensión y conflicto podría dejar secuelas importantes en el desarrollo emocional del pequeño, es decir, su sobrino: “estoy ofendido, estoy lastimado y porque destruyó la poca ilusión que yo tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián, se cag* arriba de eso esta pendej*", dijo José Manuel.

José Manuel ha dejado ver que las declaraciones de Imelda lo afectaron y ha sido insistente en la idea de que espera que la cantante pague por lo dicho, pues ha tenido repercusiones directas en su vida personal y profesional.

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