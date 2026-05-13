Pascacio recibe nueva sentencia tras el conflicto legal con Vanessa Bauche: ¿La cárcel lo espera?

El proceso legal entre Pascacio y Vanessa Bauche dio un giro tras un cambio en la condena que el actor deberá cumplir. A varios meses de que el caso avanzó en tribunales, nuevas resoluciones modificaron parte de las condiciones establecidas previamente, te contamos todos los detalles.

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* El caso entre Pascacio y Vanessa Bauche volvió a dar de qué hablar tras conocerse una nueva decisión judicial. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pascacio ‘N’ Vanessa Bauche?

El conflicto legal entre Vanessa Bauche y Pascacio comenzó en 2020, cuando la actriz presentó una denuncia en su contra por presunto acoso y violencia laboral tras coincidir en la serie Guerra de vecinos. El avance del proceso se vio afectado por la pandemia de Covid-19, situación que retrasó parte de las diligencias relacionadas con el caso. Con el paso de los meses, la situación tomó mayor relevancia pública debido a las declaraciones de otras personas vinculadas a la producción.

Más adelante, la actriz Sarah Nichols también señaló a Pascacio y aseguró haber sido víctima de abuso por parte del actor durante las grabaciones de la misma serie. En 2022, el actor fue detenido y vinculado a proceso; sin embargo, casi un año después obtuvo su libertad, aunque el proceso judicial continuó abierto. Desde el inicio de las acusaciones, el actor ha rechazado los señalamientos en su contra y su defensa sostuvo en su momento que las autoridades no habían encontrado “pruebas claras” para acreditar su culpabilidad.

En 2025, Vanessa Bauche declaró a TVNotas que ya había obtenido una resolución favorable en la demanda por daño moral que interpuso contra Pascacio. La actriz afirmó que el actor únicamente había buscado retrasar el proceso legal. “Yo tengo todo a mi favor, gracias a Dios. Él no tiene nada más que sus mentiras. Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente”, mencionó a la par que señaló que la resolución contemplaría una reparación del daño derivada del caso.

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Tribunal da inesperado giro al caso entre Pascacio y Vanessa Bauche. / Redes sociales

¿Qué cambió en la sentencia de Pascacio por el caso de Vanessa Bauche?

Luego de que avanzó el proceso legal en su contra, Pascacio interpuso un recurso de apelación, situación que derivó en una nueva resolución emitida por la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco dentro de la sentencia penal 96/2026. El documento modificó las medidas que el actor deberá cumplir como parte del caso que mantiene con Vanessa Bauche y estableció nuevas disposiciones relacionadas con la sanción y la reparación del daño.

De acuerdo con la resolución, el actor deberá “cumplir una pena de treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, una vez que se ponga a su disposición”. Asimismo, el documento señala que también fue condenado al pago de una cantidad económica como parte de la reparación del daño derivada del proceso judicial.

“Pagar por concepto de reparación del daño en ejecución de sentencia por vía incidental, condenándose al sentenciado al pago de la cantidad de 7 mil 800 pesos, a favor de la víctima”, señaló el documento.

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Giro en caso Pascacio y Vanessa Bauche: tribunal modifica condena del actor. / Redes sociales

¿Vanessa Bauche reaccionó a la nueva sentencia de Pascacio?

Tras hacerse pública la resolución más reciente del caso, Vanessa Bauche no ha reaccionado ni ha publicado algún mensaje relacionado con la modificación de la condena de Pascacio. Hasta ahora, sus redes sociales y canales oficiales permanecen sin pronunciamientos sobre el tema.

La actriz habló anteriormente sobre el avance del proceso legal y la demanda por daño moral; sin embargo, después de que se difundió el contenido de la nueva resolución judicial, no se han dado a conocer nuevas declaraciones de su parte ni de su equipo legal.

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