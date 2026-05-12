¿Erik Rubín despide a Nina Rubín, su hija? La joven toma una drástica decisión que ¿dejó triste a su familia?

Nina Rubín, hija del cantante Erik Rubín, reveló de manera oficial que saldrá del país, noticia que sorprendió a sus seguidores, y a la familia Rubín en general. ¿Tuvieron un problema familiar?

¿Por qué Nina Rubín, hija de Erik Rubín, dejará su hogar?

La familia Rubín vive días de emociones intensas luego de que Nina Rubín tomó la decisión y confirmó que que estudiará Arte y actuación en Londres, Inglaterra. La joven de 19 años logró ingresar a una reconocida institución especializada en artes escénicas después de superar un largo y exigente proceso de selección internacional.

La noticia ha causado revuelo en redes sociales, especialmente porque la joven actriz dejará México para comenzar una nueva etapa académica y profesional en Europa. Su padre, Erik Rubín, ha acompañado de cerca este proceso junto a sus hijas.

De acuerdo con lo revelado por la familia, la convocatoria reunió miles de aspirantes de distintas partes del mundo. En las primeras etapas fueron aceptadas alrededor de cinco mil solicitudes, pero conforme avanzaron las pruebas el número se redujo drásticamente hasta quedar únicamente unos cuantos lugares disponibles.

Al momento, Erik Rubín no se ha pronunciado a esta noticia. Sin embargo, se espera que muy pronto le dedique unas palabras de despedida.

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Nina Rubín y su padre, Erik Rubín / Redes sociales

¿Cómo fue aceptada Nina Rubín, hija de Erik Rubín, en una escuela de Arte y actuación en Londres?

Según información de la familia, Nina Rubín tuvo que presentar monólogos clásicos de Shakespeare y escenas contemporáneas completamente en inglés. En años recientes, Nina ya había comenzado a abrirse camino dentro de la actuación en México, participando en distintos proyectos televisivos y teatrales.

Mientras tanto, su hermana mayor, Mía Rubín, continúa enfocada en su carrera musical, consolidándose poco a poco dentro del entretenimiento.

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Nina Rubín / Las estrellas

¿Quién es Nina Rubín y en qué proyectos ha participado?

Nina Rubín, con apenas 19 años, ya ha participado en proyectos de televisión, teatro y redes sociales, por lo que desde una temprana edad, se ha convertido en un rostro familiar para el público mexicano.

Nina decidió seguir el camino artístico familiar desde muy joven. Con el tiempo ha demostrado interés particular por la actuación, disciplina que ahora buscará perfeccionar en Londres.

Nina Rubín ha participado principalmente en televisión y teatro. Algunos de los programas y proyectos en los que ha aparecido son:



“Te acuerdas de mí”,

“El precio de amarte”,

“Mi verdad oculta” y,

“La vida inmoral de la pareja ideal”.

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