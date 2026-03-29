Erik Rubín presume a su ‘novia’ y a su hija con FOTO familiar en el Tecate Pa’l Norte, ¡ya no se esconden!

Luego de meses de especulaciones sobre un presunto romance con una misteriosa mujer, Erik Rubín finalmente se habría dejado de esconder y presumió el que fue considerado como el inicio de un nuevo capítulo en su vida amorosa. El exintegrante de Timbiriche compartió el divertido momento que vivió junto a Nina Rubín, su hija, y su presunta novia. ¿Confirmó su romance?

Erik Rubín: ¿Confirmó romance? / IG: @erikrubinoficial

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¿Cómo fue captado Erik Rubín con una misteriosa mujer y qué dijo sobre un nuevo romance?

A inicios de año, Erik Rubín fue captado en un centro comercial con una mujer. A través del canal de YouTube de Kadri Paparazzi, expusieron cómo el cantante paseó muy bien acompañado en distintos espacios del lugar.

¿Acompañado y muy cercano? Erik Rubín es captado con mujer. / Foto: Redes sociales

Asimismo, se les vio en plena degustación de un helado en la zona de alimentos. Además, estaban tomados de la mano, lo que desató rumores de un posible romance entre Rubín y dicha persona. Sin embargo, él mismo enfrentó estas especulaciones y dejó claro que “no es su pareja”, aunque sí admitió que “estaban saliendo” y “conociéndose”.

Esto dijo en un encuentro con la prensa:

“No, ahorita no. Yo soy muy feliz, muy, muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. No es mi pareja, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber título, no tiene por qué haber presión, tranquilos, nosotros estamos tranquilos…” Erik Rubín

Así lo dijo:

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¿Cómo presumió Erik Rubín a su presunta novia junto a Nina Rubín en el Tecate Pa’l Norte?

Luego de que Mía Rubín rompiera el silencio sobre la nueva relación de su padre, Erik Rubín, y señalara que “le da el visto bueno”, el artista sorprendió a todos y se dejó ver como nunca con quien sería su actual novia.

Eso no es todo, el intérprete de ‘Nadie me va a dominar’ habría dado a entender que su entorno familiar ya convive con su presunta novia. ¡Ambas compartieron un divertido momento en el Tecate Pa’l Norte en Monterrey!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Erik publicó una fotografía que dejó a todos sorprendidos, ya que aparece muy sonriente junto a Nina Rubín y quien sería su presunta novia.

Además, Rubín publicó un par de historias en las que ambas disfrutaron de la presentación de Guns N’ Roses en uno de los escenarios del Parque Fundidora.

Erik Rubín comparte tiempo con su hija, Nina y su novia / IG: @erikrubinoficial

Finalmente, también se dejaron ver en un entorno mucho más íntimo. El cantante compartió otra fotografía en sus historias de Instagram en la que aparecen en un restaurante, los tres muy sonrientes.

Todo lo anterior no pasó desapercibido en redes sociales. Incluso, algunos usuarios señalaron que la reciente actividad de Erik Rubín en Instagram sería la confirmación “no oficial” de un romance. ¿Será?

Erik Rubín, su novia y su hija en un restaurante / IG

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¿Quién es la presunta novia de Erik Rubín?

Al momento, Erik Rubín, intérprete de ‘Con todos menos conmigo’, no ha dado a conocer la identidad de la mujer con quien se le ha visto muy bien acompañado en los últimos meses. Incluso, no la etiqueta en sus historias de Instagram.

No obstante, la mayoría de los fans de Erik Rubín, padre de Mía Rubín, ya comenzaron a indagar sobre quién sería la presunta pareja del cantante. Todo apunta a que no pertenece a la industria del espectáculo.