Mía Rubín, tras convertirse en ‘mamá’, se quiebra en llanto por su novio, ¿anuncian el siguiente paso en su relación?

Mía Rubín rompió en llanto por su novio Tarik Othón, luego del cumpleaños número 21 de la cantante ¿qué dijo la hija de Erik Rubín? Te contamos todos los detalles.

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Mía Rubín rompe en llanto por su novio Tarik Othón. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón?

En una entrevista con TVNotas, Mía Rubín confesó que su papá Erik Rubín actuó como cupido en su relación con Tarik Othón, pues se conocieron en una fiesta y de ahí surgió la conexión en la pareja.

“Mi papá (Erik Rubín) y el papá de mi novio son amigos desde hace mucho tiempo. Fue como plan con maña, porque nos querían juntar, pero nos adelantamos. Nunca nos habíamos visto, pero lo conocí en la fiesta de cumpleaños de mi papá (enero 2023). Después me dijo que en una semana regresaría a verme. Desde ahí se hizo la conexión y nuestros papás están felices”, contó.

Además, la cantante agregó que: “Mi papá no es nada celoso. Está muy contento con mi noviazgo. Tenemos muy buena relación con su familia. Yo estoy feliz de que tengamos esa bonita conexión”.

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Mía Rubín respondió al romántico mensaje de su novio Tarik Othón. / Redes sociales

¿Por qué lloró Mía Rubín por su novio Tarik Othón?

En redes sociales, Tarik Othón subió un video en el que hizo una recopilación sobre diversos momentos y viajes que ha tenido con Mía Rubín para festejar el cumpleaños de la cantante, que cumplió 21 años el pasado 22 de abril.

“Hoy no solo celebro el día en que naciste… celebro todo lo que eres. Tu forma de sentir, de mirar, de existir con tanta belleza y verdad. Desde que llegaste, todo en mi vida tiene más sentido, más intención, más luz”, dijo Othón.

Además, agregó que Mía Rubín es una persona que “no solo se ama, se admira. La que deja huella sin esfuerzo, la que transforma sin darse cuenta. Gracias por ser mi paz, mi inspiración y ese lugar al que siempre quiero volver. Feliz cumpleaños, mi amor. Qué privilegio coincidir contigo en esta vida”.

Ante esto, Mía Rubín señaló que el mensaje de su novio la hizo llorar de emoción: “¡Te amo, mi guapo! Me sacaste las lágrimas… Gracias, mi niño”. Además, Erik Rubín sorprendió a su hija al cantarle las mañanitas.

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Video que publicó Tarik Othón para celebrar el cumpleaños de su novia Mía Rubín. / Redes sociales

¿Quién es Tarik Othón, novio de Mía Rubín?

Tarik Othón nació el 16 de diciembre de 2003 en Santiago de Querétaro. Su acercamiento al mundo taurino comenzó desde la infancia, cuando inició su formación dentro de la tauromaquia.

Con el paso del tiempo, se enfocó en el rejoneo, una disciplina en la que el torero realiza la lidia montado a caballo y se enfrenta al toro desde esa posición.

Su trayectoria se desarrolló a partir de esta especialización, que requiere entrenamiento ecuestre y un dominio técnico particular para ejecutar las suertes desde el caballo.

Así fue como Tarik Othón construyó su presencia en el ámbito taurino antes de aparecer con mayor frecuencia en eventos públicos y alfombras junto a Mía, hija del reconocido cantante Erik Rubín.

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