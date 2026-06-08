Cantante de regional mexicano es herido de bala tras intentar frustrar robo en casa de su suegra: ¡Está grave!

A inicios de este 2026 el cantante mexicano, Óscar Alvarado “el Chino del rancho”, fue atacado a balazos a la salida de un restaurante, y luego murió días después, llenando de luto a la industria musical.

Durante este hoy 8 de junio, se informó que un reconocido cantante mexicano recibió al menos tres impactos de bala, luego de intentar detener un robo que estaban llevando a cabo en su casa. ¿Qué pasó exactamente?

Un cantante mexicano herido de bala tras presunto robo / Pixabay

¿Quién es el cantante mexicano de regional que fue herido de bala recientemente?

Este 8 de junio trascendió que Adán Lozano exvocalista de la Banda San Miguel, fuera víctima de un ataque armado. El cantante recibió al menos tres impactos de bala durante un presunto intento de robo ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de junio en la colonia Refugio del Valle, luego de recibir una llamada que le reportaba una emergencia que requería su atención inmediata.

Según algunos reportes en redes, el intérprete se encontraba en su propia casa cuando fue contactado para atender la señal de alarma. Pero... ¿qué pasó después?

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Adán Lozano, cantante mexicano herido de bala / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque sufrido por el cantante mexicano Adán Lozano?

Al llegar al lugar de los hechos, presuntamente se encontró con varios individuos que intentaban ingresar o sustraer objetos de la vivienda de su suegra. Esto habría derivado en un enfrentamiento y un forcejeo entre los sospechosos y el músico.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión armada. Durante el incidente, Adán Lozano recibió al menos tres disparos en diferentes partes del cuerpo. Los reportes señalan que las balas impactaron en el rostro, el abdomen y uno de sus brazos.

Según información que surgió en un medio de circulación nacional, la esposa del cantante presuntamente fue quien lo llevó al hospital, y al estar aún consciente, pudo dar información y testimonio de lo acontecido: “ él le reveló que sus atacantes eran hombres con acento sudamericano ”, se lee en el medio.

Tras la agresión, los responsables lograron darse a la fuga, mientras que el cantante quedó herido en el lugar de los hechos. Se esperan investigaciones de autoridades y más información de su estado de salud, ya que no han realizado actualizaciones

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¿Cuál es la trayectoria de Adán Lozano?

Adán Lozano es un cantante mexicano reconocido principalmente por su trayectoria dentro del regional mexicano y por haber sido vocalista de la agrupación Banda San Miguel.

A lo largo de su carrera, ha realizado múltiples colaboraciones, covers e interpretado canciones originales por las que generó una amplia comunidad.

Algunas de sus canciones más conocidas son:



Hasta el día de hoy,

Adiós a la vida,

El principio, entre muchas otras.

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