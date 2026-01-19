Cantante de regional mexicano es baleado junto a su esposa tras una riña: ¿Cuál es su estado de salud?

Cuando apenas hace unos días se confirmaba la muerte de Agustín Cejudo, cantante de regional mexicano que colaboró con Jenni Rivera y Valentín Elizalde, ahora el mundo de la música mexicana se encuentra preocupada tras una reciente noticia.

Las redes se conmocionaron luego de que se revelara que un famoso cantante de regional mexicano, fuera atacado a balazos tras una discusión registrada al exterior de un reconocido salón. El intérprete, de 34 años de edad, fue trasladado de emergencia a un hospital. Te contamos cuál es su estado de salud y qué sucedió exactamente.

¿Quién es el cantante mexicano que fue atacado tras discutir con un hombre?

Este fin de semana se confirmó el ataque que sufrió Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, mejor conocido como “el Chino del Rancho”, quien ya lleva tiempo en el regional mexicano, y ha estado en diferentes escenarios.

El domingo en la madrugada se reportó una riña afuera del Salón Monterrey, ubicado en el Boulevard Guadiana, en la capital de Durango, la cual, fue protagonizada por el intérprete.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, fans y seguidores han estado al pendiente de la evolución en el estado de salud del cantante. Por lo pronto, las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación.

¿Cómo fue el ataque que sufrió el cantante mexicano “el Chino del Rancho” y cuál es su estado de salud?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando “el Chino del Rancho” salía del establecimiento acompañado de su esposa. En ese momento se habría suscitado una discusión con varias personas en el exterior del salón, la cual escaló rápidamente de los insultos a los golpes.

Los primeros reportes informaron que, tras la confrontación física, uno de los involucrados se retiró del lugar y posteriormente regresó armado, disparando en repetidas ocasiones contra Óscar Eduardo Alvarado . El ataque provocó pánico entre quienes se encontraban en la zona, mientras el agresor logró darse a la fuga.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al cantante, quien presentaba múltiples impactos de bala. Paramédicos lo trasladaron de inmediato al Hospital General 450, donde fue ingresado de urgencia y permanece bajo observación médica especializada.

La información no ha sido actualizada, al momento de esta nota, solo se reportó que fue ingresado en estado de gravedad .

¿Quién es “el Chino del Rancho” y cuáles son sus canciones más famosas?

Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, conocido como “el Chino del Rancho”, es originario de Durango y según comentan, desde joven tuvo interés por la música regional mexicana. Con el paso de los años, logró consolidarse como una figura reconocida en el ámbito local y regional, principalmente gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde construyó una base sólida de seguidores.

Bajo el nombre artístico de “el Chino del Rancho”, el cantante se distinguió por su estilo dentro del género, interpretando tanto covers como composiciones propias.

Te compartimos algunas de las canciones del intérprete mexicano, que más reproducciones tienen en diversas plataformas:



W. Corona, El Chino Del Rancho - “ Cuadro chico ”,

”, W. Corona, El Chino Del Rancho - “ California high ” y,

” y, El Chino Del Rancho Ft Auténtico Paraíso De Durango - “El grande de Chicago”.

