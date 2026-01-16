Los Horóscopos de Durango, agrupación mexicana, se visten de luto y anuncian pérdida: “Momento de gran dolor”

La industria de la música regional mexicana atraviesa un momento de profunda tristeza luego de que la agrupación Los Horóscopos de Durango compartiera un desgarrador mensaje en redes sociales para informar la muerte de una persona cercana. La noticia conmocionó a sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en expresar su solidaridad ante el difícil momento que vive la banda. ¿Quién falleció?

¿De quién anunciaron la muerte Los Horóscopos de Durango recientemente?

Reconocidos como uno de los máximos exponentes del género duranguense, Los Horóscopos de Durango se han caracterizado no solo por su éxito musical, sino también por la cercanía que mantienen entre sus integrantes y con su público.

En una reciente publicación en sus redes sociales oficiales, la agrupación compartió que viven un momento de dolor tras la muerte de del señor José Renato Rivas Calderón, padre de su compañero de trabajo Ariel Rivas:

Con profundo pesar despedimos José Renato Rivas Calderón. En este momento difícil y de gran dolor nos unimos a nuestro amigo y compañero de trabajo, Ariel Rivas y a su familia. Su luz y su legado permanecerán siempre en nuestros corazones. Los Horóscopos de Durango

Por ello, el mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram generó una oleada de reacciones de empatía, respeto y apoyo a la banda.

¿Quién era y de qué murió José Renato Rivas Calderón?

Además de anunciar la pérdida, Los Horóscopos de Durango aprovecharon el espacio para manifestar su total respaldo a Ariel Rivas, integrante del grupo que enfrenta este duro golpe personal. Subrayaron que, como familia musical, permanecen unidos en los momentos más complicados.

“ Toda la familia de Horóscopos de Durango nos unimos al dolor que embarga a Ariel y a sus seres queridos, enviándoles nuestras más sinceras condolencias, fortaleza y acompañamiento en este momento tan difícil. Siempre en nuestros pensamientos ”, expresaron en un segundo mensaje.

Según información de otros medios, Ariel Rivas es un músico e integrante de la agrupación, por ende su cercanía con ambas cantantes (Marisol y Vicky Terrazas). No se confirmó la causa de muerte del padre de Ariel .

¿Cuáles son las canciones más famosos de Los Horóscopos de Durango?

Los Horóscopos de Durango son una agrupación emblemática del género duranguense. Con una trayectoria consolidada, alcanzaron gran popularidad gracias a éxitos como:



“Si la quieres”,

“Cómo te va mi amor” y

Antes muerta que sencilla”, canciones que marcaron una época dentro del regional mexicano.

La banda es encabezada por las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, cuyas voces se convirtieron en un referente del género y abrieron camino para muchas mujeres dentro de la música regional.

