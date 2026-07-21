Encuentran sin vida a famoso cantante junto a su esposa e hija pequeña tras casi un mes desaparecidos: FOTO

La industria de la música se encuentra de luto, tras confirmarse la muerte de un reconocido cantante, integrante de una importante agrupación, quien fue hallado sin vida junto a su familia, después de estar casi un mes desaparecidos por el doble terremoto en Venezuela. ¿Quién era?

Muere cantante, junto a su familia, tras estar desaparecidos / Canva

¿A qué cantante hallaron sin vida junto a su familia?

La búsqueda de Armando Visconti, cantante venezolano e integrante de la agrupación banda Poker, terminó de la manera más dolorosa.

Tras permanecer desaparecido durante casi un mes a consecuencia de los terremotos que sacudieron el estado de La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del artista, su esposa Ana Luisa Loreto y su hija.

Armando Visconti, cantante fallecido / Redes sociales

La noticia se confirmó mediante la cuenta de Instagram de la agrupación:

POKER se rompió, perdió una columna, una base, un cimiento sobre el cual se construyó un sonido que mucha gente cataloga como bueno. Se nos fue al cielo un hermano de vida, un ser alegre, chistoso pero lo más importante profundamente bueno. Banda Poker

La noticia ha generado consternación y miles de despedidas entre colegas y seguidores de la música, quienes esperaban un desenlace diferente.

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Armando Visconti y familia estaban desaparecidos / Tendencia internacional

¿Cómo hallaron sin vida al cantante Armando Visconti y a su familia?

La familia de Armando Visconti, así como el propio cantante, había sido reportada como desaparecida después del colapso del edificio Bello Horizonte, ubicado en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto en Venezuela.

Armando, de 51 años, desapareció junto con su esposa, Ana Luisa Loreto, de 46 años, y su hija pequeña. Desde entonces, los equipos de emergencia trabajaron de forma ininterrumpida en la remoción de escombros, apoyados por familiares y personas cercanas que nunca perdieron la esperanza de encontrarlos.

Finalmente, después de casi un mes de labores de rescate, se confirmó que los tres integrantes de la familia fueron localizados sin vida entre los restos de la construcción:



“ Colegas de Poker y todo el gremio musical , mucha fortaleza en tan duro momento”,

, mucha fortaleza en tan duro momento”, “Un abrazo a todos y siempre recordaremos a Armandito por su buena vibra que le aportaba a Poker ” y,

” y, “Conocí @bandapoker desde sus inicios en los 90’s y Armando siempre fue un tipazo”.

Las despedidas han continuado en sus redes sociales, esperando que seres cercanos a Armando puedan encontrar consuelo.

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¿Qué música toca la banda Poker, agrupación en la que participaba Armando Visconti?

Banda Poker es una agrupación musical venezolana que se dio a conocer por interpretar temas de diferentes géneros, principalmente de rock. Consolidándose como una de las bandas con presencia en fiestas, eventos privados y espectáculos en Venezuela.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha destacado por su versatilidad, ofreciendo un repertorio que combina éxitos internacionales con canciones propias y versiones de artistas reconocidos.

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