Encuentran los restos de un futbolista de la Selección de Venezuela, de apenas 18 años, tras doble terremoto

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela sigue cobrando víctimas, entre ellos varios famosos. Este viernes se confirmó la muerte de un jugador de la Selección Venezolana, de apenas 18 años, quien ya estaba dentro del ámbito profesional.

En Venezuela hallan sin vida a jugador de la Selección / Canva

¿A qué futbolista de la Selección de Venezuela encontraron sin vida tras doble terremoto?

Se trata Yimvert Berroterán, un prometedor futbolista de apenas 18 años que integraba el proceso de la Selección Sub-20 y comenzaba a dar sus primeros pasos en el futbol profesional con UCV FC, quien murió tras los devastadores terremotos en Venezuela.

El joven había sido reportado como desaparecido después de los sismos que afectaron varias regiones del país. Tras intensas labores de búsqueda, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida.

Berroterán se une a la lista que casi llega los 1000 fallecidos, convirtiendo este desastre natural en uno de los más trágicos en la historia reciente de Venezuela.

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Yimvert Berroteran, jugador de la Selección de Venezuela, murió tras doble terremoto / Redes sociales

¿Hay más futbolistas desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela?

Mientras el país lamenta la muerte del joven Yimvert, la tragedia aún no termina para el futbol venezolano. Las autoridades y equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda de varios jugadores que permanecen desaparecidos tras los terremotos.

Entre ellos se encuentran:



Juan Manuel Pimentel Berríos,

Mainell Rondón,

Fausto Escobar,

Rubén Rovaina,

Robert Pérez y

Kleudes García, cuyos familiares permanecen a la espera de noticias.

Los organismos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos, donde cientos de rescatistas intentan localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas y comunidades dañadas.

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¿Quién fue Yimvert Derroterán?

Yimvert Berroterán destacó como mediocampista, gracias a su técnica individual, visión de juego y capacidad para conducir el balón, además de un importante despliegue físico.

Rápidamente se unió a selecciones juveniles de Venezuela , en la categoría Sub-17 disputó 17 partidos oficiales y marcó tres goles.

Su talento también le abrió las puertas del futbol profesional con UCV FC, institución en la que comenzaba a consolidarse y a ganar terreno para intentar cumplir su sueño europeo.

Una de las situaciones que más llamó la atención fue la de Mhoni Vidente, ya que habría podido predecir casi con exactitud los trágicos terremotos en Venezuela.

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