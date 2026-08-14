Muere Prichard Colón: Filtran los últimos momentos del exboxeador que quedó en silla de ruedas tras pelea

El pasado jueves 13 de agosto, se confirmó la muerte de Prichard Colón, un exboxeador puertorriqueño, a los 33 años. El atleta no solo era admirado por sus logros en el ámbito deportivo, sino también por su historia de vida. Y es que quedó en silla de ruedas tras una pelea que lo dejó en coma y con muchas secuelas en el cerebro.

En medio del luto, se ha comenzado a viralizar un VIDEO de lo que habrían sido parte de sus últimos momentos en este plano. Te contamos los detalles.

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Prichard Colón murió el pasado 13 de agosto / Redes sociales

¿Cómo murió el exboxeador Prichard Colón?

A través de redes sociales, Richard Colón dio a conocer la muerte de su hijo, el exboxeador Prichard Colón. Sin dar muchos detalles, se dijo muy triste por no haber cumplido uno de los últimos sueños del atleta: viajar a su natal Puerto Rico.

También agradeció el cariño de los fans y pidió que mantuvieran a Prichard en sus “oraciones”, asegurando que ya se encontraba “en un lugar mejor”.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. AHORA ESTÁ en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle SU DESEO, SU SUEÑO de traerlo DE VACACIONES a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero NO SE PUDO. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida en que puedan, por favor, manténganos en oraciones”, escribió.

Posteriormente, varias páginas y asociaciones dedicadas al boxeo se despidieron del atleta. Recordaron parte de su vasta trayectoria y extendieron sus condolencias a la familia.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso. Se teoriza que pudo haber sido derivado de las secuelas del golpe que sufrió hace más de una década y lo dejó en un mal estado. No obstante, nada está confirmado aún.

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¿Cómo murió Prichard Colón? / Redes sociales

Los últimos momentos del exboxeador Prichard Colón

Aunque ya llevaba más de 10 años retirado del boxeo, Prichard Colón intentó mantenerse cercano a sus fans mediante las redes sociales, principalmente Facebook. En dicha plataforma, subía videos junto a sus seres queridos.

El último data del 12 de agosto. Muestra a su madre y a él frente a la cámara. La señora agradece a toda la gente por el apoyo que le ha dado a su hijo, a quien describe como una persona “luchadora”.

“Gracias a todos los que nos han apoyado en todo este tiempo. Ya casi seis años en esta situación compleja, pero echados para adelante porque Prichard quiere salir adelante. Él no se quita”, se le escucha decir.

Si bien el atleta no puede hablar por los problemas neurológicos que tiene, sonríe en todo momento y trata de decir: “Sí” cuando su madre menciona que no piensa rendirse.

Casi todas las publicaciones de la celebridad dejan ver que, pese a todo, vio la vida con optimismo y tenía muchas ganas de salir adelante.

¿Quién era Prichard Colón, el boxeador que se retiró tras quedar en estado vegetativo por una pelea?

Prichard Colón era un boxeador de origen puertorriqueño-estadounidense. Su carrera en el boxeo comenzó en 2013. Desde el inicio, se posicionó como una de las promesas de dicho deporte. Y es que sus habilidades y victorias llamaron mucho la atención.

Desafortunadamente, su sueño se vio truncado en 2015. Durante un combate contra el californiano Terrel Williams, recibió varios golpes en la nuca, algo considerado ilegal y sancionado en el boxeo. Al término del combate, Colón vomitó y se desmayó.

En el hospital, los doctores le diagnosticaron un hematoma subdural y una hemorragia cerebral. Estuvo en coma por más de 200 días. Si bien logró despertar, quedó con graves secuelas. No podía hablar ni caminar, y se vio forzado a depender de sus familiares.

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