Germán Lizárraga anuncia muerte de su hermano ‘el Betón’ a un mes de despedir a su hija: “Nos duele”

Germán Lizárraga vuelve a vestirse de luto. Tras perder a su hija por el cáncer, confirma la muerte de su hermano, Alberto ‘el Betón’ Lizárraga, a los 75 años. Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la noticia. Te contamos lo que se sabe.

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Hermano de Germán Lizárraga murió a los 75 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Alberto ‘el Betón’ Lizárraga, hermano de Germán Lizárraga?

El primero en pronunciarse sobre la muerte de Alberto ‘el Betón’ Lizárraga fue su otro hermano José Ángel. Este último escribió un post dando el anuncio y señalando que el hecho ocurrió el 12 de agosto. Lo describió como un gran ser humano y detalló que había fallecido “sin dolor”.

“Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo. Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, querido hermano”, escribió.

Por su parte, Germán Lizárraga compartió una esquela escrita por su agrupación ‘Estrellas de Sinaloa’. Dicho escrito decía lo siguiente:

“Hoy nuestro corazón está con nuestro líder y compañero Germán Lizárraga y toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Alberto Lizárraga Lizárraga. Le enviamos un abrazo solidario y nuestro más sincero pésame”, resaltó.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso. No obstante, se sabe que el también músico enfrentaba diversas complicaciones de salud. En las últimas apariciones públicas que hizo, se le pudo ver en silla de ruedas.

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¿Quién era Alberto ‘el Betón’ Lizárraga, hermano de Germán Lizárraga?

Alberto Lizárraga ‘el Betón’ fue un músico perteneciente a la dinastía Lizárraga. Fue uno de los hijos de don Chuy Lizárraga, fundador de la banda ‘El Recodo’. Se sabe que llegó a trabajar junto a su familia en esta agrupación.

En 1990, abandonó el grupo para empezar algunos proyectos independientes. En su momento, fundó Banda Mr. Lobo. Años después, colaboró con ‘Los Recoditos’. En los últimos años, se mantuvo alejado de la industria musical.

De acuerdo con su hijo Alberto, ‘el Betón’ tuvo una relación complicada con su padre, don Chuy, tras tomar la decisión de dejar ‘El Recodo’.

¿Quién es el hermano de Germán Lizárraga? / Redes sociales

¿Cómo murió Yolanda Lizárraga, hija de Germán Lizárraga y sobrina de Alberto ‘el Betón’ Lizárraga?

A principios de julio, Germán Lizárraga anunció la muerte de su hija, Yolanda Lizárraga, a los 43 años. Durante el funeral, el cantante relató que su hija había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Si bien en su momento se pensó que había entrado en remisión, poco después se descubrió que la enfermedad volvió con más fuerza. Y es que había hecho metástasis en otras partes del cuerpo, principalmente en los pulmones.

“El cáncer había vuelto, pero eso no fue lo peor, sino que le detectaron que en los pulmones tenía unos puntitos y ella se empezó a sentir mal, lamentablemente le faltó hacer tratamientos y eso fue lo que se la llevó”, señaló.

Por su parte, Julio Preciado, un amigo cercano, detalló que Yolanda pasó sus últimos meses sufriendo dolores intensos: “La verdad, muy triste, ya tenemos muchos meses con ese proceso de la hija de Germán. Estaba muy complicado lo que estaba viviendo Yulita. Está descansando, está en un mejor lugar porque finalmente vivir conectada a una enfermedad como la que tenía ella era muy difícil”, narró.

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