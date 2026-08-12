Muere conductor durante el estreno de su nuevo programa; sufrió un infarto en plena transmisión EN VIVO

La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de un reconocido conductor, locutor y creador de contenidos, quien falleció durante el estreno de su nuevo proyecto televisivo. Lo que parecía ser una noche histórica para el comunicador terminó convirtiéndose en una tragedia que ha generado conmoción entre el público y la comunidad de medios.

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Muere conductor de televisión / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la noticia de la muerte de Pablo Balario?

La persona que murió fue Pablo Víctor Balario, conductor, locutor y figura muy querida dentro de los medios de comunicación regionales de Argentina. Su fallecimiento ocurrió durante la transmisión inaugural de Comadreja TV, un canal digital impulsado por él mismo desde la región serrana de Buenos Aires.

De acuerdo con los reportes, Balario se encontraba al aire participando en la emisión de estreno cuando comenzó a presentar problemas de salud frente a sus colaboradores e invitados. La situación generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en el estudio.

La noticia sobre la muerte de Pablo Balario comenzó a difundirse pocas horas después del incidente y fue confirmada por personas cercanas al proyecto televisivo. El fallecimiento del conductor provocó una fuerte reacción entre seguidores, colegas y habitantes de la comunidad donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

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¿De qué murió y quién era Pablo Balario; tendrá homenajes tras su fallecimiento?

Según la información dada a conocer, Pablo Balario murió a causa de un infarto fulminante que sufrió mientras realizaba la transmisión en vivo de Comadreja TV. Tras presentar una repentina descompensación, fue trasladado de emergencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya en Sierra de la Ventana.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a las maniobras de reanimación practicadas durante varios minutos, los especialistas no lograron revertir el grave episodio coronario que terminó arrebatándole la vida. La noticia impactó aún más debido a que el conductor ya había enfrentado un problema cardíaco años atrás.

Tras confirmarse su muerte, familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós en el cementerio de Saldungaray. Además, colaboradores de Comadreja TV adelantaron que el proyecto continuará al aire como una forma de rendir homenaje a su fundador y mantener vivo el sueño que construyó durante años.

En un emotivo comunicado, sus compañeros expresaron: “La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota. Este sueño no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino”.

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¿Quién fue Pablo Balario y cuál fue su trayectoria en la comunicación?

Pablo Balario fue una destacada figura de la comunicación local argentina que logró ganarse el cariño del público gracias a su cercanía, carisma y pasión por los medios. A lo largo de los años trabajó como locutor, conductor de radio, animador de espectáculos y organizador de eventos comunitarios.

Su voz se volvió familiar para miles de personas debido a su participación en diversas emisoras locales, así como en festividades multitudinarias, entre ellas la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Paralelamente, también desarrolló una faceta artística como cantante y promotor cultural.

Más allá de su labor en los medios, Balario mantenía una participación activa dentro de su comunidad. Incluso se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación de Fomento de Villa Ventana, demostrando un fuerte compromiso con el desarrollo de la región donde residía.

En el ámbito personal era padre de una joven y abuelo de dos nietas. Su hija, quien estaba presente durante el estreno del programa y fue testigo de la tragedia, compartió una emotiva despedida en redes sociales.

“Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión”, escribió.