Influencer y modelo de contenido para adultos es sentenciada por asesinar a su novio: ¿De quién se trata?

Algunos famosos toman la decisión de vender contenido para adultos, uno de ellos fue un actor de Cómplices al rescate. Aunque para muchos significa un millonario éxito, para otros cuando resulta lo contrario.

Una reconocida influencer, acusada por la muerte de su novio en 2022, recientemente aceptó su responsabilidad en el hecho. La también modelo tenía casi dos millones de seguidores en una plataforma en la que vendía contenido para adultos. Te contamos todo.

Modelo de contenido para adultos culpable de asesinar a su novio / Pixabay

¿Quién es la modelo de contenido para adultos que fue sentenciada por matar a su novio?

La modelo de contenido para adultos e influencer Courtney Clenney fue sentenciada este lunes 10 de agosto de 2026 por la muerte de su novio, Christian “Toby” Obumseli, tras ser encontrada culpable por lo ocurrido en 2022.

Clenney, de 30 años, se declaró culpable de homicidio involuntario con un arma mortal como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade.

Uno de los elementos centrales del caso fue la complicada relación que mantenían Clenney y Obumseli. De acuerdo con el expediente, la pareja tenía una dinámica descrita como “combativa” y ambos estuvieron involucrados en distintos episodios de violencia doméstica.

Te puede interesar: De chica del clima a empresaria: Yanet García revela el éxito que la llevó a comprar una propiedad en Manhattan

Courtney Clenney y la víctima, su novio / Redes sociales

¿Cómo asesinó la modelo Courtney Clenney a su novio?

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2022, cuando Clenney y Obumseli se encontraban en un lujoso condominio que compartían en Miami, Florida. Un día antes del ataque, la modelo había informado a la policía que quería terminar la relación y sacar a su pareja del departamento.

Durante las investigaciones, Clenney reconoció haber utilizado un cuchillo contra Obumseli, quien tenía 27 años. La influencer aseguró que había lanzado el arma desde una distancia de unos tres metros y que actuó en defensa propia.

Sin embargo, esa versión fue cuestionada/negada por el médico forense encargado del caso. El especialista determinó que la lesión que provocó la muerte de Obumseli no coincidía con la explicación ofrecida por la modelo y clasificó el fallecimiento como un homicidio .

Cuatro meses después del incidente, en agosto de 2022, Clenney fue arrestada. Debido al tiempo que ya ha permanecido privada de su libertad, se prevé que la creadora de contenido pase aproximadamente dos años más en prisión antes de cumplir el resto de su condena.

Lee: La casa de los famosos México 2026: Habitante habría ganado millones de pesos por venta de contenido exclusivo

¿Quién es Courtney Clenney?

Courtney Clenney es una modelo, influencer y creadora de contenido estadounidense que se hizo famosa en plataformas digitales debido a lo que compartía y publicaba.

A través de redes sociales comenzó a compartir fotografías y videos relacionados con el fitness, para así poco a poco tener una gran comunidad de seguidores, la cual, casi llegaba a los dos millones.

Esto la llevó a incursionar en el contenido para adultos, plataforma en la que también tuvo gran éxito y aceptación.

Tal vez interese: Exparticipante de Survivor México abandona su contenido exclusivo y se vuelve actor, ¡no le importa perder millones!