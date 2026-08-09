¡Ella es la novia de Luis Chaparro! El habitante de La casa de los famosos México 2026 ¿más guapo?

Durante los primeros días de La casa de los famosos México 2026, Luis Chaparro se volvió viral al sufrir un descuido en el reality show 24/7, lo que ha hecho que algunas seguidoras se pregunten si ¿tiene novia? ¡Aquí te lo contamos!

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Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026.

¿Cuál fue el descuido que Luis Chaparro vivió en La casa de los famosos México 2026?

Luis Chaparro, quien protagonizó una “pelea” con Ese Pérez en la primera fiesta de la casa, se volvió viral en redes al tener un descuido mientras se estaba cambiando.

A través de las cámaras del reality, se registró el momento en que el creador de contenido se bajó el pantalón y dejó al descubierto la parte inferior de su cuerpo, lo que desató un sinfín de reacciones.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en redes, principalmente X, son: “Muy bien”, “Las cámaras no dejan de capturar momentos completamente inesperados” y “Su novia debe ser una de las mujeres más felices del planeta”, pero ¿quién es su novia?

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Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026. / La casa de los famosos México.

¿Quién es la novia del influencer Luis Chaparro, habitante de LCDLFMX?

Luis Chaparro, quien ha desatado opiniones divididas por su estancia en La casa de los famosos México 2026, sí tiene novia; se trata de Andrea Mextli.

Al igual que el influencer, se mantiene muy activa en redes, pero también ha destacado por su trabajo en la televisión con la interpretación de diversos personajes en programas como Esta historia me suena y La rosa de Guadalupe.

Sin embargo, actualmente está más enfocada en las redes sociales, donde comparte contenido fitness y de estilo de vida. En TikTok cuenta con más de 2 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene una comunidad de 1.1 millones de personas.

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Luis Chaparro y Andrea Mextli, su novia. / Redes sociales

¿Quién es Luis Chaparro y por qué su estancia en LCDLFMX genera controversia?

Luis Chaparro es uno de los habitantes sorpresa que llegó a La casa de los famosos México

Aunque sus casualidades físicas han atraído la atención de algunas televidentes, hay quienes consideran que no aporta nada al programa pese a que se salvó de una eliminación.

Es un creador de contenido que se enfoca en crear sketches de situaciones de la vida cotidiana, lo que le ha permitido conectar con diversas personalidades dentro y fuera de Internet.

de situaciones de la vida cotidiana, lo que le ha permitido conectar con diversas personalidades dentro y fuera de Actualmente cuenta con casi 10 millones de seguidores en TikTok y ha colaborado con diversas personalidades del mundo digital; sin embargo, es en La casa de los famosos México donde ha permitido que la gente conozca más allá de su humor.

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