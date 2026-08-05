¿Favoritismo en La casa de los famosos México 2026? Productora del reality explota en redes tras rumores

La segunda semana de La casa de los famosos México 2026 ha llegado con polémica incluida fuera del reality, pues la productora, Rosa María Noguerón, ha sido señalada de favoritismos y “protección” en algunos habitantes. ¿Cómo reaccionó ella?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México / Archivo

¿Por qué acusan a la productora de La casa de los famosos México 2026 de tener favoritos?

10 días han pasado desde el inicio de la sexta temporada de La casa de los famosos México, y aunque el público ya tiene a algunos favoritos, ahora señalan que la productora, Rosa María Noguerón, tendría a presuntos protegidos.

En redes sociales comenzaron a acusar a Noguerón de realizar pruebas que podían generar una ventaja para los hombres. Según opiniones de internautas, esto podría confirmarse durante las cuatro temporadas, ya que una mujer ha sido la primera eliminada en cada edición.

Una de las cuentas de X que ha arremetido contra Rosa María es “Changa vlogs”, compartiendo el siguiente mensaje:

Rosa María Noguerón es una coqueta, cada temporada siempre tiene que salir con una prueba para favorecer a los hombres, en especial a sus colágenos. Changa vlogs, vía X

Otros usuarios comparten la misma idea, y hasta han pedido a más personas de la producción que detengan esas presuntas “trampas”. ¿Tú qué opinas?

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Rosa María Noguerón acusada de favoritismos / Redes sociales

¿Cómo respondió Rosa María Noguerón a las acusaciones de presuntos favoritismos en LCDLFM?

Luego de las múltiples acusaciones en su contra, Rosa María Noguerón (quien considera el regreso de Adrián Marcelo) rompió el silencio en redes sociales y aseguró no tener ningún protegido dentro del reality que produce:

No tengo protegidos. Rosa María Noguerón

El debate creció en los comentarios, pues mientras algunos seguidores la defendieron, otros más siguieron con las críticas:



“Productora, queremos que arda la casa”,

“Ya ocupamos picante para la casa” y,

“Puras tonterías las dinámicas”.

Hasta el momento, Rosa María Noguerón no ha dicho si cambiarán algunas dinámicas o actividades en el programa. ¿Será que sí?

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NO tengo protegidos #LaCasaDeLosFamososMx — Rosa María Noguerón (@ronogueron) August 5, 2026

¿Hay una maldición en La casa de los famosos México?

El concepto “maldición” ha sido utilizado por usuarios en redes sociales, ya que La casa de los famosos México ha tenido un patrón que se ha repetido durante sus cuatro ediciones: Una mujer como primer eliminada.

Esta es la lista de las primeras personas eliminadas en las cuatro temporadas:



Primera temporada: Marie Claire Harp fue eliminada en la semana de estreno. Segunda temporada: Paola Durante expulsada en la primera semana. Tercera temporada: Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada. Cuarta temporada: Mariana dijo adiós solo siete días después del inicio.

Mientras una parte del público cree que es coincidencia, otros piensan que se trata de una presunta “manipulación” de Noguerón.

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