¿Existe una maldición en La casa de los famosos México? Por cuarta vez, una mujer es la primera eliminada

¿Casualidad o maldición? La salida de Mariana de La casa de los famosos México 2026 volvió a encender una teoría que cada temporada toma más fuerza entre los fans del reality: siempre es una mujer quien abandona la competencia durante la primera semana. La exintegrante de OV7 se sumó a una lista que a alimentando una coincidencia que ya se repitió en las cuatro ediciones del programa.

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¿Cómo fue la eliminación de Mariana de La casa de los famosos México 2026?

La primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 dejó una sorpresa que pocos esperaban. Mariana, quien fue presentada como una de las habitantes sorpresa de la temporada, se convirtió en la primera famosa en abandonar el reality.

La cantante llegó al programa con expectativas altas. Su trayectoria en la música y la televisión la colocaban como una de las participantes con mayor reconocimiento entre el público, por lo que muchos pensaban que permanecería varias semanas dentro de la casa.

Sin embargo, la votación decidió otro rumbo. Después de que Yanet García, Aldo Rendón, Ximena Herrera y Memo Schutz fueron salvados por la audiencia, el carrusel final quedó entre Luis Chaparro y Mariana. Finalmente, el público eligió que el creador de contenido continuara en la competencia y Mariana tuvo que despedirse del reality antes de cumplir una semana.

Tras su eliminación, la artista habló con Galilea Montijo y confesó que le hubiera gustado permanecer más tiempo en el programa.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”. Mariana

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¿Existe una maldición de la primera eliminada en La casa de los famosos México?

La eliminación de Mariana reactivó una teoría que lleva años circulando entre seguidores del programa. Desde que inició el formato en México, la primera persona eliminada siempre ha sido una mujer.

La primera edición, ganada por Wendy Guevara en 2023, tuvo como primera expulsada a Marie Claire Harp. La conductora abandonó la competencia durante la primera semana, convirtiéndose en la primera integrante en salir de aquella temporada.

En la segunda edición (2024) ocurrió algo similar. Paola Durante fue la primera eliminada del reality pese a que muchos pensaban que podría permanecer varias semanas más debido a la atención mediática que generó su participación.

La tendencia continuó en 2025 cuando Olivia Collins se convirtió en la primera famosa en abandonar la casa. Ahora, en 2026, Mariana repite la historia y fortalece una coincidencia que ya suma cuatro temporadas consecutivas.

Aunque no existe ninguna explicación oficial detrás de este fenómeno, los seguidores del reality ya comenzaron a bromear en redes sociales sobre la llamada “maldición de la primera eliminada”, una teoría que gana fuerza cada vez que se presenta una nueva expulsión.

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Marie Claire Harp, Paola Durante, Olivia Coliins

¿Qué dijo Mariana tras abandonar La casa de los famosos México 2026?

Luego de su salida, Mariana se mostró emotiva pero serena. Lejos de mostrarse molesta por el resultado, la cantante aseguró que tomaba la experiencia con agradecimiento y optimismo.

Durante la postgala con Wendy Guevara, la exintegrante de OV7 reveló que aprovechará el tiempo fuera del reality para enfocarse en sus proyectos profesionales y regresar a los escenarios.

“Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”. Mariana

La cantante también analizó brevemente la dinámica dentro de la casa y señaló que observó una división entre algunos participantes de generaciones mayores, mientras que los concursantes más jóvenes parecían mantenerse más unidos. Antes de despedirse, Mariana resumió cómo asumió su eliminación:

“Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida”. Mariana

Mientras tanto, La casa de los famosos México 2026 continúa avanzando y los habitantes que siguen en competencia deberán enfrentar nuevas nominaciones, estrategias y alianzas. Lo que sí quedó claro es que la curiosa coincidencia sigue viva: por cuarta temporada consecutiva, una mujer fue la primera eliminada del reality más comentado de la televisión mexicana.