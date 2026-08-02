¿Adrián Marcelo volverá a La casa de los famosos México 2026? Revela la única condición para “rescatar” el reality

Adrián Marcelo, el creador de contenido y exhabitante de La casa de los famosos México 2024 protagonizó una de las etapas más polémicas y comentadas del reality, volvió a encender las redes sociales tras pronunciarse sobre un posible regreso al reality. Su respuesta no solo sorprendió a los seguidores del programa, sino que reavivó el debate sobre el papel que podría desempeñar en La casa de los famosos México 2026.

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Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México / IG: @adrianmarcelo10

¿Cuál fue la condición de Adrián Marcelo para regresar a La casa de los famosos México 2026?

Adrián Marcelo aseguró que solo aceptaría volver a La casa de los famosos México 2026 si la producción le ofrece la conducción estelar. Según explicó, regresar como panelista no entra en sus planes.

Durante la conversación en su pódcast lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Invítame a conducir y te la rescato”, dejando entrever que considera que puede aportar una dinámica distinta al programa.

El influencer también comentó que su etapa como habitante ya quedó atrás. Para él, volver a encerrarse en la casa no representa un reto, mientras que conducir el reality sí sería una oportunidad profesional completamente diferente.

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¿Por qué Adrián Marcelo rechazó ser panelista de La casa de los famosos México 2026?

Adrián Marcelo fue contundente al explicar por qué no le interesa aparecer únicamente como comentarista del reality. Desde su perspectiva, ese rol no aprovecharía realmente su estilo frente a las cámaras.

Incluso cuestionó el formato de participar solo unos minutos durante las emisiones y expresó:

"¿Tú crees que iba a tomar un vuelo para ir a hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea siete? No”. Adrián Marcelo

Además, señaló que, si estuviera al frente de la conducción, buscaría mantener una postura neutral, hacer preguntas más directas a los habitantes e intervenir únicamente cuando fuera necesario para enriquecer el contenido del programa.

Adrián Marcelo “No, a mí me invitas a conducir esa madre y te la rescato, güey, haciendo preguntas inteligentes, interviniendo a los habitantes de la casa, no tomando partido porque conduzco un programa de ellos. A mí invítame, y en Endemol se lo digo a Endemol, los argentinos, que sí les gira un poquito más, y a Rosa, que también le gira”

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Adrián Marcelo: “Jamás va a volver a ser lo que fue MI CASA… y me pelaron la verga”.



Lo estuvieron mencionando en la casa y, bueno, ya respondió.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1676VqSc9e — EL QUINCE (@elquince15_) August 1, 2026

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre el posible regreso de Adrián Marcelo?

Las declaraciones del influencer llegan después de que Rosa María Noguerón manifestara públicamente su deseo de volver a trabajar con él dentro del reality.

La productora explicó anteriormente que Adrián Marcelo forma parte de la historia del programa y que las puertas continúan abiertas para una futura colaboración. Incluso dejó claro que no está vetado del proyecto.

En una de sus declaraciones comentó: “Él sabe que es parte de esta familia y que tenemos las puertas abiertas para él”. Posteriormente también reveló que le gustaría verlo como panelista durante esta temporada, aunque ahora el creador de contenido dejó claro que tiene otros planes.

¿Rosa María Noguerón suplica que regrese Adrián Marcelo? / Redes sociales

¿Adrián Marcelo será conductor de La casa de los famosos México 2026?

Por el momento, Adrián Marcelo no está confirmado para regresar a La casa de los famosos México 2026. Lo único que existe es la invitación pública realizada por la producción y la respuesta del propio influencer.

Hasta ahora, ni Televisa ni los responsables del reality han informado si analizarán la propuesta del regiomontano para convertirlo en conductor del programa.