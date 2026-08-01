Yahir enciende las redes con picantes imágenes y poca ropa: ¡así luce el habitante de LCDLFM 2026! FOTOS

En La casa de los famosos México 2026, Yahir está dando mucho de qué hablar y no precisamente por las estrategias del juego. Una imagen del cantante comenzó a circular en redes sociales y dejó a más de uno haciendo zoom. ¿Se le vio de más? La fotografía desató una ola de comentarios entre los seguidores del reality.

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Yahir y su participación en La casa de los famosos México 2026 / Instagram

¿Por qué la fotografía de Yahir en La casa de los famosos México 2026 se volvió viral?

La imagen que dio tanto de qué hablar muestra a Yahir descansando sobre un sillón de La casa de los famosos México 2026 mientras disfruta de un momento dentro de la casa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la perspectiva desde la que fue captado.

El cantante utilizó un cojín para cubrir la parte baja de su cuerpo, pero lejos de ocultar el traje de baño, terminó tapándolo casi por completo. Esto creó un efecto visual que hizo parecer que estaba completamente desnudo.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mientras algunos usuarios tomaron la imagen con humor, otros aprovecharon para destacar el atractivo físico del cantante, asegurando que sigue siendo uno de los hombres más guapos del espectáculo mexicano.

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¿Yahir se ha convertido en el galán de La casa de los famosos México 2026?

Aunque apenas han transcurrido los primeros días de competencia, Yahir ya figura entre los habitantes que más conversación generan dentro y fuera de la casa.

Las cámaras del 24/7 han permitido que el público conozca una faceta mucho más relajada del cantante. Además de convivir con el resto de los famosos, también ha protagonizado momentos cotidianos en los que suele aparecer con toalla, ropa deportiva o traje de baño, dejando ver el físico que mantiene gracias a su disciplina.

Para muchos seguidores del reality, esa naturalidad ha jugado a su favor. En redes sociales abundan los comentarios de quienes aseguran que el artista “no pierde el encanto con el paso de los años” y que continúa siendo todo un galán.

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El aspecto físico de Yahir llamó la atención de los usuarios tras su presentación en ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

¿Quién es Yahir, el cantante que conquista en La casa de los famosos México 2026?

Yahir es uno de los cantantes y actores más reconocidos de México. Nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, y alcanzó la fama nacional tras participar en la primera generación de La Academia en 2002, donde obtuvo el cuarto lugar.

Un año después lanzó su primer disco, del que se desprendieron éxitos como “Alucinado”, “La locura” y “Fue ella, fui yo”, canciones que lo consolidaron como una de las voces más populares del pop latino en México.

Además de su carrera musical, ha participado en exitosas telenovelas como Enamórate, Mi marido tiene familia y La desalmada, así como en importantes producciones teatrales como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella.