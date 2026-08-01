¡Explota la primera pelea en La casa de los famosos México 2026! Ese Pérez y Luis Chaparro desatan polémica

La primera fiesta de La casa de los famosos México 2026 dejó mucho más que baile y diversión. La supuesta pelea entre Ese Pérez y Luis Chaparro se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente inundó TikTok, X y Facebook. Los videos mostraban a ambos habitantes intercambiando palabras frente a sus compañeros, quienes incluso intervinieron para evitar que la tensión aumentara. ¿Ya empezaron las rivalidades en La casa de los famosos México 2026?

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¿Qué pasó entre Ese Pérez y Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2025?

La noche del viernes 31 de julio se realizó la primera fiesta de la temporada dentro de La casa de los famosos México 2025, una dinámica que reunió a los habitantes en un ambiente más relajado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

En varios videos compartidos por usuarios en redes sociales se puede observar a Jesús Ángel Pérez, conocido como Ese Pérez, y a Luis Chaparro intercambiando palabras en tono aparentemente molesto frente a sus compañeros.

La situación generó sorpresa entre los habitantes de la casa, quienes incluso intervinieron para evitar que la discusión escalara. El momento fue suficiente para convertirse en tema de conversación entre los seguidores del reality y acumular miles de reproducciones en cuestión de horas.

Ambos participantes comparten la habitación Ibiza, liderada por el estilista de moda Aldo Rendón, por lo que muchos pensaron que las diferencias entre ellos podrían haberse originado por la convivencia diaria dentro del programa.

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¿La pelea de Ese Pérez y Luis Chaparro fue real o una actuación?

Tras la viralización de los videos, comenzaron a surgir distintas versiones sobre lo ocurrido. Aunque inicialmente se pensó que la discusión reflejaba un verdadero conflicto entre los habitantes, los usuarios que siguen el canal 24/7 ofrecieron otra explicación.

En redes sociales, varios espectadores aseguraron que la supuesta pelea había sido organizada previamente por ambos creadores de contenido con el objetivo de generar impresión entre sus compañeros pero no resulto pues al menos Fede, Ximena Herrera, Memo y otros más les siguieron el juego.

Incluso hubo quienes señalaron que los participantes estarían conscientes de que los momentos polémicos suelen convertirse en tendencia y aumentar su presencia dentro del reality.



“Todo es actuado”

“Vi el 24/7, obviamente fue un show”

“Pura actuación, para eso se meten”

“Fue broma”

“Estaban actuando”.

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¿Quiénes están nominados antes de la primera eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La polémica llega justo antes de uno de los momentos más importantes de la semana: la primera eliminación de La casa de los famosos México 2026, programada para este domingo.

Actualmente, los habitantes que permanecen en riesgo de abandonar la competencia son:

Aldo Rendón

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

Memo Schutz

Yanet García

Ximena Herrera

Inicialmente, Arantza Ruiz también formaba parte de la placa de nominados. Sin embargo, consiguió mantenerse una semana más dentro del reality después de obtener el beneficio de la salvación y utilizarlo a su favor.

Nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026

¿Dónde y a qué hora ver la primera Gala de Eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La identidad del primer eliminado se conocerá durante la Gala de Eliminación que se transmitirá este domingo 2 de agosto.

La emisión podrá seguirse a partir de las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien revelará el resultado oficial de las votaciones del público.