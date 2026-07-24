¿Paolita Suárez y Cry entran a La casa de los famosos México 2026? La producción hace inesperado anuncio

La cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026 está por arrancar y ya generó su primer escándalo. Los nombres de Paolita Suárez y el streamer español Cry comenzaron a circular como posibles nuevos habitantes, desatando la euforia entre los fans que llevan meses pidiendo su ingreso a la competencia. Pero antes de emocionarte de más, aquí te contamos qué fue lo que realmente confirmó la producción sobre su participación en el reality de TelevisaUnivisión.

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Paolita Suárez y el streamer español Cry

¿Paolita Suárez y Cry serán habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Contrario a lo que muchos fans esperaban, Paolita Suárez y Cry no ingresarán como habitantes a La casa de los famosos México 2026. La producción del reality decidió darles un papel distinto dentro de esta temporada, apostando por reforzar el contenido digital del show antes del estreno oficial.

Ambas figuras fueron designadas como anfitriones especiales de “La fiesta de los famosos”, el evento previo que sirve de antesala para la apertura de la casa. Se trata de una estrategia pensada para aprovechar el enorme alcance que ambos tienen en redes sociales.

Sobre Paolita Suárez, integrante de “las Perdidas” y cercana amiga de Wendy Guevara, se reveló que estuvo muy cerca de entrar como habitante. De hecho, definió su lugar en un volado contra su amiga Karina Torres, quien finalmente se quedó con el cupo dentro del casting de La casa de los famosos México 2026.

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¿Qué es La fiesta de los famosos y cuándo se transmite en vivo?

La fiesta de los famosos es la gala digital que antecede al estreno de La casa de los famosos México 2026, pensada para presentar sorpresas y calentar el ambiente antes de que se abran las puertas de la casa. Este evento se transmitirá el domingo 26 de julio a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La transmisión será completamente gratuita y en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del programa, incluyendo TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Justo después de esta fiesta arrancará el gran estreno de la nueva temporada.

El estreno de La casa de los famosos México 2026 será ese mismo domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche, pero ya se podrá ver en medios tradicionales, es decir, por televisión a través de Las Estrellas y Canal 5, además de la señal 24/7 sin censura disponible en ViX.

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¿Quiénes son los conductores e invitados de La fiesta de los famosos?

Para conducir esta transmisión especial, la producción reunió a diez personalidades encargadas de guiar la fiesta previa al estreno de La casa de los famosos México 2026. Entre los conductores confirmados están:



Paola Suárez

Cry

Briggitte Bozzo

Andrés Paredo

José González

Herly

Dania Méndez

Yarah Lemus

Ceci Flores.

Pero el verdadero condimento de la noche podría estar fuera del escenario: entre los invitados especiales aparece Gala Montes, justo la actriz con quien Briggitte Bozzo trae una guerra abierta en redes sociales desde hace días. Esto significa que ambas compartirán el mismo evento por primera vez desde que su pleito se reavivó, lo que ya tiene a los fans especulando sobre un posible cara a cara.

Además de esta posible bomba de tensión, se espera la presencia de una larga lista de invitados que acompañarán la celebración, entre ellos Kunno, Celia Lora, Bárbara Torres, el Guana y Flavio Medina.

También asistirán Graco Sendel, Litzy, Barby Juárez, Olga Breeskin, Priscila Valverde y Sabine Moussier, junto con Shiky, Sian Chiong, Violeta Isfel, Wendy Braga, Geraldine Galván, Alma Cero, Lis Vega, Aleida Núñez y Davi Ulloa, entre otros.

Gala Montes y Briggitte Bozzo

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Mientras Paolita Suárez y Cry se quedan del lado de la conducción, la lista de habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026 que sí vivirán el encierro ya tiene nombres de peso confirmados para esta temporada. Entre ellos están



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

‘Ese Pérez’

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Todavía existe incertidumbre sobre los últimos tres lugares del elenco, con nombres como Luis Chaparro, Mariana y Gema Garoa sonando fuerte para ocupar las habitaciones temáticas de Tulum, Ibiza y Malibú.