¿Gala Montes y Briggitte Bozzo se reencuentran? Tras pleito en redes, vuelven a La casa de los famosos México

Luego de que Gala Montes y Briggitte Bozzo protagonizaran una pelea en redes a raíz de las burlas de Lau Stylist, las actrices sorprendieron al ser anunciadas como invitadas de la gran fiesta de La casa de los famosos México 2026 antes de su estreno. ¿Se reencontrarán?

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Gala Montes y Briggitte Bozzo protagonizan pelea en redes. / Redes sociales

¿Cómo inició el pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo en redes?

Tras la polémica que Lau Stylist desató al insultar a México durante el Mundial 2026, Flor Vigna la despidió previo a entrar a La casa de los famosos México, lo que desató un intenso debate en redes sobre las personalidades que han colaborado con ella.

Uno de los nombres que salió a relucir fue el de Briggitte Bozzo, ya que durante su estancia en el reality show 24/7 trabajaron en conjunto. A la conversación entre internautas se sumó Gala Montes, quien no dudó en arremeter contra su excompañera.

“Siempre la defendió; hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo, pero no están listos para esta conversación. Cuando quieran les cuento”, expresó en X tras asegurar que nadie de la producción de LCDLFMX la soportaba.

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Gala Montes dice que nadie soporta a Lau Styling / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Briggitte Bozzo a Gala Montes que generó burlas?

Ante la ola de comentarios que comenzaron a mencionar a Briggitte Bozzo, la actriz no dudó en romper el silencio y lanzar un duro mensaje contra Gala Montes; sin embargo, no contaba con que su acento causaría algunas burlas y comentarios negativos ante su postura.

“Gracias a Dios, de la polémica no vivimos todas. Vivan y dejen vivir. Yo no soy un cangrejito que va agarrando de qué habla”, explicó Bozzo; posteriormente dejó claro que su relación con la intérprete de ‘Tacara’ está completamente fracturada:

“Yo no sé cuál es el problema de esta persona que me tiene que mencionar en absolutamente todo. Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar. O sea, ponte a trabajar en algo” Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo responde tajante a Gala Montes. / Captura de pantalla

Gala Montes no dudó en salir a responder a sus palabras y negó ser una mala amiga. Además de reafirmar que Briggitte Bozzo le estaba dando la espalda a Lau, lanzó duras críticas a su acento y su ausencia en el medio, dejando entrever que no se ha mantenido vigente.

“Oye, yo no te he visto a ti en nada. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor. "¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y, cuando te conviene, eres mexicana. Como Lau, justo así. Se parecen.” Gala Montes

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¿Gala Montes y Briggitte Bozzo se reencuentran tras pleito en redes?

En medio del pleitazo entre Gala Montes y Briggitte Bozzo que está acaparando las redes, las artistas fueron anunciadas como participantes de la gran fiesta de La casa de los famosos México 2026, lo que podría marcar su reencuentro en medio de la polémica.

Cabe mencionar que Bozzo va como ‘host’ y Montes como ‘invitada’, y aunque no es seguro un encuentro, la situación ya está generando comentarios. Uno de los primeros en reaccionar fue Aarón Mercury, quien no dudó en decir: “Se van a pelaear”. Por el momento, ninguna ha hablado sobre su participación en el reality.

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