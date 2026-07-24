Gala Montes explota VS Briggitte Bozzo por Lau Stylist y desata burlas por su acento: “¿Ahora sí es venezolana?”

La polémica de Lau Stylist, la estilista que fue duramente criticada tras hacer comentarios ofensivos hacia los mexicanos durante la final del Mundial 2026, terminó salpicando a otras figuras del espectáculo. Esta vez, las protagonistas fueron Gala Montes y Briggitte Bozzo, quienes protagonizaron un nuevo enfrentamiento público que encendió las redes sociales.

Lo que comenzó como un debate sobre la relación de Briggitte con la estilista terminó convirtiéndose en una guerra de indirectas, transmisiones en vivo, publicaciones en X y fuertes declaraciones. ¡Se están peleando!

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Briggitte Bozzo y Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Briggitte Bozzo volvieron a pelearse tras la polémica de Lau Stylist?

La controversia comenzó cuando la cancelación pública de Lau Stylist generó una ola de comentarios sobre las celebridades que trabajaron con ella en el pasado. En medio de la conversación, varios internautas recordaron que Briggitte Bozzo mantuvo una estrecha relación laboral con la estilista durante una etapa de su carrera.

Fue entonces cuando Gala Montes retomó una publicación en redes sociales donde se aseguraba que Briggitte había sido una de las personas que más la defendió antes de que estallara el escándalo. El comentario rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas.

La actriz incluso respaldó una publicación que señalaba: “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo, pero no están listos para esta conversación. Cuando quieran les cuento”. A partir de ahí, los usuarios comenzaron a interpretar que Gala estaba lanzando indirectas directas contra su excompañera de La casa de los famosos México.

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Gala Montes dice que nadie soporta a Lau Styling / Redes sociales

¿Qué respondió Briggitte Bozzo a las críticas y acusaciones de Gala Montes?

Ante la cantidad de mensajes que la vinculaban con Lau Stylist, Briggitte Bozzo decidió realizar una transmisión en vivo para aclarar que desde hace tiempo ya no mantiene contacto con la estilista por diferencias personales que surgieron entre ambas.

Además, dejó claro que no pretende involucrarse en polémicas ajenas y lanzó una frase que muchos interpretaron como una respuesta para Gala Montes:

“Gracias a Dios, de la polémica no vivimos todas. Vivan y dejen vivir. Yo no soy un cangrejito que va agarrando de qué hablar”. Briggitte Bozzo

Además, cuando un usuario comentó que ya no existían las amigas verdaderas, Gala Montes respondió sin rodeos: “Sí hay, wey, solo que ella no es un buen exponente de lealtad y amistad”.

Briggitte aseguró que tampoco considera ejemplo de amistad a ciertas personas y afirmó:

Briggitte Bozzo “Solo le di la oportunidad de trabajo a una persona a la que le dejé de hablar hace muchísimo tiempo, pero tampoco considero amigas a personas que son doble cara y lo demostró desde el inicio. Me sé alejar de personas que no me suman”.

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¿Qué dijo Briggitte Bozzo cuando Gala Montes la llamó una mala amiga?

Después de enterarse de las declaraciones de Gala Montes, Briggitte decidió volver a defenderse públicamente: “Yo no sé cuál es el problema de esta persona que me tiene que mencionar en absolutamente todo. Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar. O sea, ponte a trabajar en algo”.

Lejos de terminar ahí, Briggitte siguió hablando sobre el tema.

“Ay, cómo está el mundo ahorita y ustedes preocupándose por esa p… Que para la otra persona se siente bien porque fueron dos veces su peak. No, yo no estaba en mi peak dos veces, yo estaba en mi peak varias. Y si yo me vuelvo a echar bolas, te prometo por Dios que yo vuelvo a estar en mi peak”. Briggitte Bozzo

También afirmó que no le gusta involucrarse en discusiones públicas donde demasiadas personas opinan sobre asuntos ajenos.

“No me gusta meterme en problemas donde hay un pocotón de gente que opina absolutamente todo, y hay cosas positivas y negativas; no cuenten conmigo. Yo la amiga no soy. Porque, para empezar, yo sé escoger muy bien a las amigas que yo tengo”.

Y agregó: “Tampoco es como que yo tenga que decir: ‘Ay, que mis amigas…’, diciendo lo que yo he hecho, proyectos, tampoco”.

¿Cómo respondió Gala Montes y por qué cuestionó el acento de Briggitte Bozzo?

Las declaraciones de Briggitte no pasaron desapercibidas para Gala Montes. Poco después, la actriz respondió con otro mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Oye, que no se te olvide. No, yo no como de ti. What you mean? O sea, ¿cómo crees, güey?” Gala Montes

Gala también defendió su trayectoria profesional: “En el trabajo, yo trabajo. Yo sí trabajo, bebé. Acuérdate… bueno, no sé, seguramente me has visto. Supongo, supongo”.

Incluso aseguró que ella no realiza publicaciones por necesidad económica: “Oye, yo no te he visto a ti en nada. Que yo… no te confundas. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor”.

Pero la frase que más impacto generó fue cuando cuestionó el cambio de tono y acento de Briggitte Bozzo.

"¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y, cuando te conviene, eres mexicana. Como Lau, justo así. Se parecen. O sea, no”. Gala Montes

Las declaraciones desataron otra discusión completamente distinta. Muchos usuarios comenzaron a comentar que durante años escucharon a Briggitte hablar con un tono mucho más cercano al mexicano, por lo que se sorprendieron al escucharla utilizar expresiones y acento venezolano de forma más marcada.

“Y de dónde sacó el acento? Lleva AÑOS en México hablando como mexicana y ahora que no tiene contratos se pone a usar el acento”.

“Briggitte es demasiado falsa, es todo lo que está mal en una amiga y en una mujer”.

"¿Por qué habla como venezolana? En la casa hablaba bien mexicano”.

“Como dice la chavizaaaa… oraaa!!!”.

“Se volvió a configurar”.

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Briggitte Bozzo

/ Captura de pantalla

Por si fuera poco, Gala volvió a lanzar una última serie de comentarios dirigidos a la influencer.

“Una cosita más, porque Briyit siempre fue así de: ‘Pa, pa, pa, pa, pa’. ‘Yo he trabajado, morrilla’... He estado muchas veces en mi peak y yo no dije tantas cosas”, dijo Gala arremedando a Briggitte.

La actriz también cuestionó la trayectoria profesional de Briggitte. “Para tener una carrera de veintitantos años, que eso es lo que tú dices, güey… hay que estar activa”.

Y remató con una de las frases más comentadas de toda la polémica.

“Para tener una carrera de 20 años hay que trabajar, mi reina. Y yo a ti no te he visto trabajar”. Gala Montes

Por ahora, ninguna de las dos parece dispuesta a dar por terminado el enfrentamiento. Mientras las redes siguen divididas entre quienes apoyan a Gala Montes y quienes respaldan a Briggitte Bozzo, la polémica continúa creciendo.