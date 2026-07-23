Gala Montes presume misterioso tatuaje y ¿lo dedica a Emiliano Aguilar?; aseguran que es un número especial

A raíz de que Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos en la playa, se comenzó a especular que podría existir una relación entre los cantantes; aunque no han confirmado un romance, una reciente publicación de la intérprete de ‘Tacara’ podría cambiarlo todo. ¿Le dedicó un tatuaje? ¡Aquí te contamos!

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Rumores de romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Después de que la exparticipante de La casa de los famosos México compartió una foto junto a Emiliano Aguilar, se dio a conocer que Gala Montes habría corrido a Incho de su casa tras conocer al integrante de la dinastía Aguilar.

A través de la cuenta de ‘Chamonic’ se detalló que los cantantes coincidieron en un proyecto grabado en Colombia, donde tuvieron gran química. “Según me dicen, empezaron a coquetearse y platicar; ahora tienen una relación”.

Ante los rumores, la actriz de Diseñando tu amor confesó que sí tiene un proyecto con Emiliano Aguilar del que aún no puede dar detalles, pero no confirmó una relación sentimental:

“Nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos. O sea, como que conectas”, compartió a Eden Dorantes.

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Gala Montes se sincera sobre Emiliano Aguilar. / Mezcalent, Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Emiliano Aguilar a los rumores de romance con Gala Montes?

Tras supuestas apariciones juntos, Gala Montes compartió nuevas fotos con Emiliano Aguilar que acompañó con un romántico mensaje sin confirmar una relación. Días después, Emiliano sorprendió al raparse por completo y tatuarse el nombre de una mujer en su cabeza.

Aunque el tatuaje no tiene relación con la actriz y cantante, Montes fue cuestionada por la prensa al respecto. Sorprendida por la pregunta, negó que el tatuaje tuviera relación con ella, pero confesó estar “distanciada” del hijo de Pepe Aguilar:

“No, no es cierto. Sí le habló, pero no sé, está loco, Emiliano está loco y yo también, por eso te digo. No sé, la verdad, hemos estado un poco distanciados desde que nos conocimos”.

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Emiliano Aguilar se hace tatuaje. / Redes sociales

¿Gala Montes le dedica tatuaje a Emiliano Aguilar pese a estar distanciados?

Después de que Gala Montes confesó estar distanciada de Emiliano Aguilar, sorprendió al aparecer en una historia de Instagram mostrando un tatuaje hecho con tinta roja; la imagen fue acompañada por el sencillo “Harley y Guason” del integrante de la dinastía Aguilar.

De acuerdo con Javier Ceriani, el número “664" es uno de los que más relación tiene con Emiliano Aguilar, ya que se trata de la lada de Tijuana que siempre menciona el cantante, situación que ha avivado las sospechas de romance.

Hasta ahora, Emiliano Aguilar no ha reaccionado a la historia de Gala Montes, lo que ha causado más cuestionamientos sobre su cercanía.

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