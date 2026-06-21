Gala Montes y Emiliano Aguilar son captados juntos en la playa, ¿romance, colaboración o las dos?

Una nueva polémica podría envolver a Gala Montes y Emiliano Aguilar, luego de que posaran juntos en plena playa, desatando rumores. ¿Romance, colaboración o las dos?

¿Emiliano Aguilar prepara colaboración con Gala Montes? / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Durante la madrugada de este domingo 21 de junio se comenzó a viralizar una foto en la que aparecen juntos Gala Montes y Emiliano Aguilar, celebridades que han estado en constante polémica a lo largo de los años.

En la imagen ambos están abrazados y de fondo la playa, mientra Gala compartía más imágenes sobre su viaje, Emiliano no ha dado más detalles u mostrado otras fotos del encuentro.

El momento ya ha generado miles de reacciones entre sus fans y seguidores, pero también entre sus “detractores”, quienes han tachado la reunión como “ una forma de llamar la atención ":



“La personalidad de ambos es similar, se entiende”,

“Qué haces con ese malpa...” y,

“Qué mala elección”.

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¿Por qué Gala Montes y Emiliano Aguilar estuvieron juntos recientemente?

Hasta el momento no hay declaración de Gala Montes o de Emiliano Aguilar sobre la posibilidad de alguna colaboración musical o romance. Se sabe que ambos tienen relaciones, por lo que esa posibilidad podría quedar descartada. Tampoco hubo una descripción en las imágenes compartidas por la actriz.

Mientras algunos esperen que colaboren musicalmente con comentarios como “saquen una rolilla”, otros señalan que probablemente se trate de una amistad que ha ido surgiendo.

Emiliano Aguilar solo agradeció a sus seguidores por el apoyo a su nueva canción, pero sin hacer referencia a su encuentro con Gala Montes. Se espera que haya nuevas noticias al respecto en próximos días.

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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar colaborarán juntos? / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Por qué Gala Montes y Emiliano Aguilar están en polémica?

La reunión de Emiliano Aguilar y Gala Montes es específicamente interesante para internautas, luego de que ambos protagonizaran varias polémicas en fechas recientes, aquí te contamos algunas de ellas.

Gala Montes:



La actriz y cantante ha estado en constante discusión con Adrián Marcelo, con quien tuvo varios enfrentamientos durante su participación en La casa de los famosos México . Recientemente ambos han manejado la posibilidad de una reconciliación .

. Recientemente ambos han . Gala ha mantenido un choque de declaraciones con su propia madre, Crista Montes, luego de que surgieran versiones de presuntas agresiones a ella.

Emiliano Aguilar:



El hijo mayor de Pepe Aguilar ha tenido problemas con su padre, luego de que él declarara que fue “abandonado” por el cantante, junto a su madre.

Emiliano mantiene un choque constante con sus medios hermanos, asegurando que no tienen talento y hasta vivir del legado de Pepe.

¿Será que harán una canción juntos? Solamente el tiempo lo dirá.

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