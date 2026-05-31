Emiliano Aguilar destapa pleito con Christian Nodal: “Nunca lo voy a dejar ir”, asegura

Emiliano Aguilar sorprendió a propios y extraños al conceder una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura tras armar un zafarrancho con la prensa meses atrás.

Además de recordar cómo cambió la relación con su papá, Pepe Aguilar, tras la llegada de Aneliz Álvarez a su vida, el intérprete de rap destapó la razón de su pleito con Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela Aguilar.

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Emiliano Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Por qué cambió la relación de Emiliano Aguilar con su papá tras la llegada de Aneliz Álvarez?

Durante su participación con Gustavo Adolfo Infante, Emiliano Aguilar recordó que, tras la llegada de Aneliz Álvarez a la vida de su papá, hubo un notable cambio, y aunque intenta comprender que la esposa de Pepe Aguilar siempre procuró el bienestar de sus hijos, reconoce que su padrastro siempre le brindó un lugar.

Una de las diferencias más notables que recuerda que hizo el intérprete de “Por mujeres como tú” entre él y sus hermanos, fue el tiempo y las atenciones que dedicaba a cada uno, pues en una ocasión pasó hasta nueve meses sin hablar con su papá.

“Yo veía cómo les hablaba a mis carnales cada hora. Yo veía eso a cada rato. Pero cuando yo me iba con mi mamá, no me hablaba. Una vez duramos nueve meses sin hablar”. Emiliano Aguilar

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Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre Christian Nodal y Emiliano Aguilar?

Además de recordar su infancia y juventud junto a Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar reveló que el distanciamiento no es solo con su familia, también con Christian Nodal, esposo de su hermana.

De acuerdo con el intérprete de “Soy el vato”, todo comenzó cuando recibió una llamada de madrugada del sonorense donde insultó a sus hijas, acción que no está dispuesto a perdonar, pues rebasó uno de sus límites.

“El vato me mandó mensaje a las 3:40 de la mañana, bien borracho, ya sabemos. Insultó a mis hijas. A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas, no. Nunca lo voy a dejar ir porque insultó a mis hijas”. Emiliano Aguilar

De esa forma, el integrante de la dinastía Aguilar dejó claro que no tiene intenciones de hacer las paces con el intérprete de “Adiós, amor” pese al vínculo que mantiene con su hermana.

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¿Qué pasará con la relación entre Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar?

Sobre el distanciamiento que Emiliano Aguilar también mantiene con su hermana, señaló que no tiene intenciones de recuperar el vínculo, aunque en el pasado fueron muy cercanos.

“Con mi hermana es muy diferente. En un momento, mi hermana y yo éramos los que más nos llevábamos”, recordó Emiliano, pero aclaró que su relación está totalmente fracturada.

De esa forma, el cantante aseguró que la única persona con la que tiene intenciones de volver a hablar es su papá, Pepe Aguilar, pero por ahora no es una posibilidad cercana y prefiere enfocarse en sus sueños y proyectos.

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