Emiliano Aguilar recuerda el cambio de Pepe Aguilar tras la llegada de Aneliz Álvarez, ¿lo hicieron menos?

Emiliano Aguilar rompió el silencio sobre su vida personal al recordar varios momentos que marcaron su relación con Pepe Aguilar tras la llegada de Aneliz Álvarez, quien anteriormente fue acusada de supuesto maltrato contra el primogénito de su esposo.

Desde hace años, la relación entre Emiliano Aguilar y su papá ha estado marcada por un distanciamiento que parece no tener fin; sin embargo, el intérprete de “Soy el vato” ha manifestado en más de una ocasión su deseo de reunirse con Pepe Aguilar, pero no con sus hermanos. ¿Qué pasó con ellos durante su infancia?

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Emiliano Aguilar en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. / Redes sociales / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar tras la llegada de Aneliz Álvarez?

Días después de que Emiliano Aguilar armó un zafarrancho con reporteros, concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, donde habló sin filtros sobre la relación con su papá, Pepe Aguilar.

De acuerdo con el integrante de la dinastía Aguilar, la llegada de Aneliz Álvarez a la vida de su papá marcó un parteaguas en su relación, pues al ser hijo de otra persona hubo diferencias.

“Cambiaron muchas cosas y no para bien, pero tampoco para mal, porque si digo para mal, se va a escuchar muy mal, pero de que cambiaron las cosas, cambiaron machín”. Emiliano Aguilar

La versión de Emiliano Aguilar surge después de que Javier Ceriani destapó supuestos maltratos por parte de Aneliz Álvarez, quien aparentemente se negaba a darle de comer y hasta tenía contabilizados sus alimentos del refrigerador.

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Emiliano Aguilar habla sobre el distanciamiento con Pepe Aguilar. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Cuáles fueron las diferencias que vivió Emiliano Aguilar tras la llegada de Aneliz Aguilar?

De acuerdo con el intérprete de rap, con el paso del tiempo ha querido entender que Aneliz Álvarez siempre veló por el bienestar de sus hijos; sin embargo, valora que su padrastro no haya sido así y siempre buscara incluirlo.

“Me acuerdo de una entrevista con mi carnal (Leonardo Aguilar), hace mucho; te estoy hablando de hace años. Le preguntan: '¿Tú crees que Emiliano pudiera hacer algo aquí en jaripeos?’ El vato contesta: '¿Haciendo qué? Esto no es un juego, Emiliano siempre juega’”. Emiliano Aguilar

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

Ante la clara diferencia que notaba con los hijos de Aneliz Álvarez, Emiliano Aguilar decidió no hablarle a su papá en una ocasión que le tocó estar con su mamá; fue entonces cuando vio que no mostraba el mismo interés:

“Yo veía como le hablaba a mis carnales cada hora. Yo veía eso a cada rato. Pero cuando yo me iba con mi mamá, no me hablaba. “Una vez duramos nueve meses sin hablar”. Emiliano Aguilar

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Emiliano Aguilar recordó el fuerte reclamo que le hizo en el pasado a su padre Pepe Aguilar por la supuesta falta de apoyo en comparación con sus hermanos.#ElMinutoSinCensura sábados 8 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión 📺: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/YVfXvkwQ4a — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 31, 2026

¿Cómo se sintió Emiliano Aguilar ante las diferencias de su papá?

Emiliano Aguilar reconoce que, aunque hoy en día puede reír y bromear sobre el tema, de pequeño sí se vio marcado al notar las diferencias que su papá hizo con sus hermanos.

“Al final de cuentas, cada morro quiere el amor de su padre. Al final de cuentas, un vato siempre quiere el amor de su padre, la neta, no importa quién sea”. Emiliano Aguilar

Actualmente, el integrante de la dinastía Aguilar asegura que sí ha tenido el amor de su padre, pero ahora ya se encuentra muy “desvanecido”, por lo que un posible reencuentro sigue siendo una incógnita.

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