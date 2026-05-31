¿Kunno se convierte en cuñado de Ángela Aguilar? Quiere “subirse a la cama” con uno de sus hermanos

En los últimos meses, Kunno se ha mostrado muy unido a Ángela Aguilar. Tanto en encuentro con la prensa como en redes sociales, no ha dudado en defenderla ante las críticas por su matrimonio con Christian Nodal.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos’, tras decir que considera a Pepe Aguilar como su “sugar”, ahora sorprende al decir que quiere “subirse a la cama” de uno de los hermanos de Ángela. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

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Kunno habla de la familia Aguilar / Mezcalent

¿Cómo es la relación entre Kunno y Ángela Aguilar?

La relación entre Kunno y Ángela Aguilar, al menos públicamente, es muy buena. De hecho, hace algunas semanas se le vio viajando con ella y su esposo, Christian Nodal. Este último también se lleva bien con el influencer, hasta el punto de hacer transmisiones en vivo juntos.

En diversas ocasiones, ha pedido un alto a todo el hate que le tiran a la pareja. Por ello, muchos lo han nombrado como el “portavoz de la familia Aguilar”. El regiomontano ha aclarado que esto no es así y que solo se dedica a “defender a sus amigos”.

“No, (no cobro por ser vocero de la familia Aguilar). Gracias a Dios, monetizo con bailes de TikTok y no con mis amigos”, expresó.

Incluso, cuando estuvo en ‘La casa de los famosos’, el influencer frenó a un participante que lo tachó de ser el “lamebotas” de Ángela: “Dijimos que no íbamos a sacar gente de afuera, entonces ¿qué haces hablando de Ángela Aguilar?; Ángela Aguilar es mi amiga desde hace seis años, pero de ella no vamos a hablar porque no está aquí en el juego”, expresó.

Por su parte, la menor de la dinastía Aguilar no ha hablado de su amistad con el creador de contenido. No obstante, cuando estuvo en el reality, pidió a sus fans que votaran por él para que se quedara en el show, algo que, evidentemente, no funcionó.

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Amistad entre Kunno y Ángela Aguilar / Redes sociales

Kunno admite que “quiere subirse a la cama” de Emiliano Aguilar

Desde hace varias semanas, Kunno y Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, se han visto envueltos en una guerra de declaraciones. Todo comenzó después de que el influencer lo mandara a “rehabilitación” por su consumo de cannabis. A partir de eso, Emiliano lo ha atacado constantemente.

Por ello, muchos se sorprendieron cuando el regiomontano declaró que le gustaría estar “en la cama” de Emiliano. Dichas palabras las dijo después de que, durante un encuentro con la prensa, le preguntaran si le gustaría subirse al Ring Royale con él.

“Qué me voy a estar subiendo al ring con él. Tampoco quiero morirme. Me subiría a la cama con él. Ya nos conocemos”. Kunno

Si bien el creador de contenido aclaró después que era una broma, muchos sí creen que podría sentir una cierta atracción por el primogénito de Pepe Aguilar. Comentarios como “ya bésense” o “los que se odian se aman” han rondado en todas las redes sociales. Hasta ahora Emiliano no ha respondido.

¿Qué opina Emiliano Aguilar sobre Kunno?

En diversas ocasiones, Emiliano Aguilar ha hecho fuertes declaraciones en contra de Kunno. Incluso lo llegó a amenazar por, según él, haberlo atacado. También le exigió que ya no volviera a opinar de su vida.

“Ahí vamos otra vez con la polémica. Kunno, carnal, ¿qué me manden a rehabilitación, perro? Ve y chin… a tu mad…, tú quién ching... eres, no me conoces ni nada. Cáele, échate un tiro, de hombres, ¿o no, Kunno? No tiene necesidad, yo no hablo de nadie, no me meto con nadie”, manifestó.

También lo retó junto a Cristian Nodal y Leonardo Aguilar para que se subieran al ring con él: “Se la voy a dejar más fácil al pendejo de Nodal: Tú, Kunno y mi carnal, los tres al mismo tiempo en el ring, a ver si es cierto”. sentenció.

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