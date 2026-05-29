¿Ángela Aguilar mejor que Dua Lipa? Reviven video de Pepe Aguilar diciendo que su hija marcó tendencia antes

La polémica vuelve a Ángela Aguilar y no precisamente por su boda con Christian Nodal. Durante las últimas horas comenzó a viralizarse un video en el que su padre, Pepe Aguilar, habría comparado a su hija con Dua Lipa, incluso... ¿la declara superior?

¿Ángela Aguilar mejor que Dua Lipa según Pepe Aguilar? / Redes sociales

¿Cuál es el video en el que Pepe Aguilar compara a Ángela Aguilar con Dua Lipa?

Pepe Aguilar ha respaldado siempre a Ángela Aguilar, aún cuando su hija se encuentra en fuertes polémicas, desde sus conciertos, hasta su vida personal y sentimental.

En un reciente video, que trascendió en redes sociales, se ve al intérprete mexicano platicar con Ángela, específicamente, de su look. En relación a su cabello corto, Pepe dijo lo siguiente:

Tu pelo desde chiquitita te ha gustado usarlo así y desde chiquitita ha sido distintivo tuyo. Antes de Dua Lipa y todas estas mujeres. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar continuó diciendo que diferentes mujeres que ha visto, recientemente, tienen un mismo peinado y un corte de cabello similar al de la esposa de Christian Nodal.

El clip provocó una nueva ola de comentarios y críticas entre los internautas.

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¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar a las comparaciones con Dua Lipa?

El video pertenece a uno de los vlogs de Pepe Aguilar grabados previo a la participación de Ángela Aguilar en los Premios Juventud 2019.

En el mismo video, Ángela Aguilar respondió a las declaraciones de su padre con un comentario que tomó con humor con respecto a la comparación con Dua Lipa. La cantante afirmó que el cambio de imagen de la artista británica ocurrió poco después de que ella lanzara su exitoso disco.

“ Casualmente se cortó el pelo hace dos años cuando yo saqué ‘Primero soy mexicana’ ”, expresó entre risas.

En comentarios muchos atacaron a la pequeña Aguilar, señalando que desde aquel momento ya tenía “malos comentarios” y presuntos problemas con su ego:



“Imagínate que Dua lipa se quiera parecer a mí...”

“Ese cabello yo lo vi primero en dora la exploradora” y,

“Dua lipa es una estrella internacional, que va a querer copiar a la Ángela”.

Comentarios como estos inundaron las redes sociales, mostrando una nueva polémica a la que no ha respondido recientemente la cantante.

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Ángela Aguilar es comparada con Dua Lipa por Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar sufrió abortos?

Además de esa polémica, en una entrevista con Ernesto Buitrón, Priscilla la Gitana realizó una lectura de cartas en la que aseguró que, supuestamente, Ángela Aguilar habría pasado por dos abortos, presuntamente por decisión propia de la intérprete.

Aquí está buscando pues un embarazo a pesar de que ya ha perdido, ya ha perdido barriguitas por ahí y no las ha perdido por porque Dios quiere, sino porque ella decide hacerlo. Ella es... donde interrumpe los embarazos. Aquí sale muy puesto. Priscilla la Gitana

Tiempo atrás, el influencer Zorrito Youtubero afirmó tener supuestas pruebas de que Ángela Aguilar presuntamente habría estado embarazada de Christian Nodal antes de casarse. Según sus declaraciones, la familia Aguilar presuntamente habría influido para que la cantante interrumpiera el embarazo.

Sin embargo, dichas versiones fueron rechazadas mediante un comunicado oficial, en el que además se advirtió sobre posibles medidas legales contra quienes siguieran compartiendo esas presuntas difamaciones.

A pesar de ello, en agosto de 2025 una vidente volvió a generar controversia al señalar que, supuestamente, Ángela habría sufrido pérdidas espontáneas en el pasado, razón por la cual buscaría convertirse en madre a través de un tratamiento de fecundación in vitro.

Su matriz ya ha sido muy dañada, ¿qué quiere decir esto?, que muy posiblemente la chiquita (Ángela Aguilar) ya haya tenido abortos, en los cuales el cuerpo no aguantó. No abortos por ella misma, abortos que se han dado porque no pega el chicle. Ella va a tener un embarazo por in vitro. Karla, la Santera

Aunque no se ha confirmado nada sobre los presuntos abortos de Ángela Aguilar, es un tema que ha generado polémica en distintos momentos.

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