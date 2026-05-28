Ricardo Acosta, de Los Acosta, explota tras ser golpeado en pleno concierto; así reaccionó vs. un fan, VIDEO

Hace unos días, Ricky Martin vivió momentos de terror en pleno concierto tras ser atacado con gas lacrimógeno y ahora surge un nuevo caso viral. Lo que parecía una noche romántica terminó en tensión cuando Ricardo Acosta, vocalista de Los Acosta, fue agredido en el escenario. Su reacción encendió redes… ¡y ahora hasta salió a pedir disculpas!

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Ricardo Acosta en concierto de Los Acosta

¿Qué pasó con Ricardo Acosta en concierto de Los Acosta?

Cada vez es más frecuente que los músicos sufran agresiones en pleno concierto. Ahora le sucedió a Ricardo Acosta, vocalista de Los Acosta luego de protagonizar un momento incómodo durante un concierto en vivo. Mientras la agrupación potosina interpretaba uno de sus temas románticos y se acercaba a la orilla del escenario para convivir con el público, un fanático lanzó un sombrero directamente hacia él.

El objeto impactó en el pecho del cantante, lo que desató una reacción inmediata. En lugar de ignorar la situación, Ricardo Acosta detuvo el concierto de Los Acosta, evidenciando su molestia y preocupación por la agresión.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales como TikTok y Facebook, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la reacción del artista.

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Ricardo Acosta pisando sombrero que le aventaron.

¿Qué dijo Ricardo Acosta al fan que lo agredió en pleno concierto?

La reacción de Ricardo Acosta tras ser golpeado en el concierto fue contundente y directa. El cantante pidió detener la música y confrontó al agresor frente a miles de asistentes que presenciaban el espectáculo.

Con micrófono en mano, expresó: “Edúcate, porque yo no me llevo contigo. Saquen a este wey de aquí. Respétenme, que yo no te he faltado al respeto. Que lo saquen. No te lo voy a permitir”

El público reaccionó entre sorpresa y apoyo, mientras personal de seguridad intervino para retirar al hombre del recinto. El show no se reanudó hasta que la situación estuvo completamente controlada.

Además, en un gesto que no pasó desapercibido, el cantante pateó y pisó el sombrero que le habían lanzado, lo que aumentó la controversia en redes sociales.

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“¡NO NOS VAMOS A DEJAR HUMILLAR!” Así respondió Los Acosta tras el ESCÁNDALO en Nueva York…

Después de que se hiciera viral el video donde Ricardo Acosta explota en pleno concierto y pisa un sombrero arriba del escenario 🤠💥, ¿Tú qué harías en su lugar? pic.twitter.com/UegbUHc1oz — El Regional Coatepec (@RegionalCoate) May 27, 2026

¿Cómo Ricardo Acosta pidió disculpas tras polémica en redes sociales?

Después de que el video del incidente se hiciera viral, Los Acosta publicaron un comunicado oficial para aclarar lo sucedido y ofrecer disculpas por la reacción del vocalista.

En el mensaje, la agrupación explicó que todo ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión:

“Reconocemos que la reacción posterior ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa”.

Además, destacaron su trayectoria y el respeto que siempre han procurado hacia sus fans: “Durante más de 40 años de trayectoria, en Los Acosta siempre hemos procurado brindar respeto, cariño y entrega total a nuestro público”.

También confirmaron que el incidente ocurrió cuando estaban a punto de terminar el show, lo que hizo aún más inesperado el momento.

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Los Acosta se pronuncian ante la agresión.

¿Quiénes son Los Acosta y por qué son tan importantes en la música grupera?

Los Acosta son una de las agrupaciones más icónicas de la música grupera en México. Originarios de San Luis Potosí y formados en 1979 por los hermanos Ernesto, Ricardo, Sergio y Carlos Acosta, se han consolidado como un referente del género romántico.

Conocidos como “El grupo que le canta al amor”, han conquistado generaciones con éxitos como:



“Como una novela”

“Contra el dragón”

“Voy a pintar un corazón” y

“Tonto corazón”.

La voz de Ricardo Acosta se convirtió en una de las más reconocibles del género, llevando a la banda a obtener discos de oro y platino, además de presentaciones en México, Estados Unidos y Sudamérica.

Hoy, pese a la polémica, el grupo Los Acosta sigue vigente y continúa llenando recintos, demostrando el fuerte arraigo que tiene entre el público.