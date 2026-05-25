Alicia Villarreal señalada de pagar millones para sonar en radio: ¡Hay audios reveladores!

El cantante Francisco Cantú contactó a nuestra redacción para revelar que, a inicios de 2025, se acercó con Alicia Villarreal para mostrarle la canción “De nada sirvió tu engaño”, con el objetivo de grabarla juntos. Sin embargo, al intentar negociar con Hugo Mejuto, las cosas se salieron de control, ya que el productor quería promocionarla aparentemente de forma ilegal.

Francisco Cantú, cantante / Liliana carpio, cortesía del cantante e IG @cibadoficial11

¿Por qué acusan a Alicia Villarreal de presuntamente promocionar ilegalmente su música?

En un audio que mostró Francisco Cantú, Mejuto dio a entender que la intérprete de “Échame a mí la culpa” practica la ‘payola’; es decir, supuestamente paga millones para que su música se escuche constantemente, para hacer creer al público que es lo más sonado.

Una propuesta que para Francisco fue descabellada, por lo que decidió rechazarla. “Es un delito muy serio. Él (Hugo Mejuto) es muy explícito al decir que Alicia le paga a la radio 5 millones de pesos. Eso la pone muy mal parada. Nadie le creerá que no paga por ‘payola’ en la radio. Evidentemente, lo rechacé. Yo no hago nada ilegal, y aquí en Estados Unidos no se puede hacer eso. Me puedo meter en problemas legales muy fuertes”.

El cantante argumentó que, supuestamente, no es la primera vez que Mejuto hace sus movidas. “Él siempre maneja los negocios así. Siento que su intención fue pedirme dinero para después ‘payolear’ una diferente cantidad en las radios, y al final quedarse con una parte y solventar sus gastos. De hecho, cuando éramos amigos, en el pasado, me hablaba llorando desde el supermercado, diciéndome: ‘Me rebotó la tarjeta con la despensa. ¿Me puedes mandar el equivalente a 70 dólares?’”.

Francisco aseguró que Hugo no paga sus deudas. “Y yo, por buena persona, lo ayudé. Siempre pide prestado. Digo, no tiene nada de malo. Lo delicado es que no pagues esas deudas. Es su modus operandi. Hay gente de la Ciudad de México que me contactó para decirme que él les pidió prestado”.

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Hugo Mejuto, productor / Liliana Carpio, cortesía del cantante e IG @cibadoficial11

Alicia Villarreal: ¿Cómo fue la conversación entre Francisco Cantú y el productor Hugo Mejuto donde reveló las presuntas ilegalidades?

1. Francisco: “La rola que vamos a grabar juntos, ¿estás hablando de hacerlo con Alicia o GranDiosas? Si vamos a hacer una rola hay que promover en radio y plataformas”.

2. Hugo: “Es con GranDiosas, donde está Alicia. Tiene que ser un cover ching*n”.

3. Francisco: “¿Hay alguna manera de promover en México que no sea ‘payoleando’? porque eso es ilegal. Acá en Estados Unidos es ilegal, no sé si también en México. No me quiero meter en ningún pedo legal fraudulento. Deberíamos promover nada más en plataformas. No sé qué diga Alicia”.

4. Hugo: “Alicia pagó creo que 5 millones en México. Me lo sé en dólares, pero sé que son 2 millones mínimo aquí (México) y 2 allá (EU), o viceversa...”.

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Francisco Cantú / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Alicia Villarreal sabe de las presuntas prácticas de Hugo Mejuto?

Francisco Cantú presiente que Alicia Villarreal ya sabía del tema. Sin embargo, cree que aparentemente vive “manipulada”. “Siento que Alicia sí sabía de todo y era partícipe. Eran cantidades enormes que querían de mí para la canción. Pero de alguna manera Hugo le lavó el cerebro. La tiene manipulada. Todo México dice que Alicia ya está mal de su voz y que ya no puede cantar. El modus operandi de Hugo es que él te dice lo que quieres oír, para que le sigas pagando”.

Francisco confesó el motivo por el que salió a desenmascararlo. “Desde hace 3 años, Hugo Mejuto y yo tenemos un contrato, donde él me empeñó el nombre de GranDiosas. Me lo dejó como garantía por un préstamo de 45 mil dólares. Y a la fecha no me ha pagado. Me lo pidió para pagarle a Dulce (†). En ese tiempo le debía dinero y lo hizo porque ella ya no quería asistir a los conciertos, hasta que no se le pagara por completo. Le dio alrededor de 30 mil dólares (a Dulce) y 15 mil dólares a otras personas que lo querían demandar”.

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Alicia Villarreal cancela concierto y da la razón / Captura de pantalla

¿Francisco Cantú tomará acciones legales contra Hugo Mejuto?

Francisco Cantú explicó la razón por la que no lo ha demandado: “No tomé cartas en el asunto, ni lo he demandado, porque no había usado el nombre. Ahora que ya lo volvió a utilizar con un nuevo elenco, procederé legalmente. Él usa ilegalmente el nombre de GranDiosas. En Estados Unidos si dejas un nombre como garantía y no pagas, automáticamente puedes reclamar el nombre. Tengo un papel que respalda todo lo que digo. ¡No me pagó!”.

Francisco ya está en pláticas con una abogada. “Cuando sea necesario mi abogada saldrá a cuadro. Ella me dijo que yo puedo reclamar el nombre sin ningún problema. Él solo le ha dado vueltas al asunto y me da largas. Me bloqueó de todas partes. Tengo un audio en el que él me dice, enojado: ‘Me vale, quédate con el nombre, no me interesa’. Ese audio vale oro. Quiero que conozcan a Hugo, para que no caigan en sus garras y los despoje de su dinero”.

Finalmente, Francisco opinó sobre los audios filtrados donde tachan a Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, de agresivo con las mujeres. “A mí me contactó una de las exesposas de él, y me contó que él le dio maltrato físico y moral. Este tipo tiene labia y verbo para envolver a las personas. No es posible que la gente lo vea como vividor, y ella (Alicia) no se dé cuenta. ¿Qué se puede esperar de un tipo que golpeó a sus 2 últimas exesposas? Tiene hijos de 21 y 19 años a quienes no mantiene. El tipo es violento y quién sabe si golpeé a Alicia. Es un vividor”.

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Liliana Carpio, cortesía del cantante e IG @cibadoficial11

¿Qué es la ‘payola’?

Es cuando un artista realiza transacciones clandestinas a las radiodifusoras, con el fin de que toquen ciertas canciones constantemente, para hacer creer a los radioescuchas que el material ha crecido ‘orgánicamente’.

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