Cantante sufre presunta infidelidad de su novia, mientras él se presentó en México en el Tecate emblema: FOTOS

La visita a México de un famoso cantante con millones de fans a lo largo y ancho del mundo, dejó a sus fans felices y contentas. Mientras esto ocurría, una polémica paralela se cocinaba en redes sociales, ya que captaron a la novia del intérprete presuntamente siéndole infiel. Te contamos los detalles.

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¿A qué cantante le habrían sido infiel mientras daba concierto en México?

La visita de Louis Tomlinson (exintegrante de One Direction) a México para presentarse en el festival Tecate Emblema 2026, quedó marcada por una inesperada polémica sentimental que rápidamente encendió las redes sociales.

Mientras el cantante británico ofrecía uno de los shows más comentados del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, comenzaron a viralizarse fotografías de su novia, Zara McDermott, en actitud cariñosa con otra celebridad.

La coincidencia entre la presentación de Louis Tomlinson en México y la filtración de las fotografías desató una ola de comentarios entre los seguidores del artista.

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Louis Tomlinson en el Tecate Emblema / Milenio

¿Cómo le habrían sido infiel a Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction?

Las imágenes, difundidas principalmente en plataformas como X e Instagram, muestran a la novia de Louis Tomlinson, Zara McDermott, y Joey Essex compartiendo un beso tras una jornada relacionada con el programa Cooking with the stars, reality en el que ambos participan actualmente.

Las fotografías muestran a ambos muy cercanos, y como te decíamos, ¡incluso besándose! La situación muchos usuarios la interpretaron como una posible infidelidad hacia Louis Tomlinson:



“Honestamente, no hay nada sorprendente en ella si conoces su pasado”,

“Mi suposición es que Louis terminó con Zara y ella está haciendo esto para llamar su atención” y,

“Una forma divertida de filmar un programa de televisión.

Aunque hasta el momento ninguna de las partes involucradas ha emitido declaraciones oficiales para aclarar el contexto de las imágenes, eso no impidió que la conversación explotara en redes sociales.

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🎥| Louis’ girlfriend, Zara McDermott, and platonic coworker Joey Essex were seen Saturday while filming for Cooking With the Stars!



Via TheLaughingDonkeyUK pic.twitter.com/cEnElWxXdy — 𝐌𝐚𝐝𝐬 ♑︎ 𝐒𝐮𝐞, 𝐎𝐜𝐚𝐬𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲. (@ishipitharder) May 18, 2026

¿Quién es Louis Tomlinson y cuál es su trayectoria?

Louis Tomlinson es un cantante y compositor británico que se hizo mundialmente famoso como integrante de la exitosa boy band One Direction, grupo que se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de la década de 2010.

Su gran oportunidad llegó en 2010, cuando audicionó para el programa The X Factor. Aunque inicialmente fue eliminado como solista, los jueces decidieron integrarlo junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne para formar One Direction.

En 2016, tras el anuncio de una pausa indefinida de One Direction, cada integrante comenzó proyectos por separado.

Louis inició oficialmente su etapa como solista con el sencillo “Just hold on”, colaboración con el DJ Steve Aoki. Más adelante lanzó canciones como:



“Back to you”,

“I miss you”,

“Kill my mind”,

“Walls” y

“Bigger than me”.

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