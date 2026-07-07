Hermano de Ariana Grande sufre terrible accidente en obra de teatro y le causa conmoción cerebral: ¿Qué pasó?

El hermano de Ariana Grande (quien recientemente sufrió la muerte de un ser querido), un reconocido actor y cantante, protagonizó un preocupante momento sobre el escenario, luego de sufrir un accidente que le terminó ocasionando una conmoción cerebral. ¿Qué se sabe sobre su salud?

Sufre accidente el hermano de Ariana Grande / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió el hermano de Ariana Grande?

Frankie Grande se encuentra participando en la función Titanique en Broadway, y durante la interpretación de la canción I drove all night, él realiza una coreografía en la que lanza al aire un timón de color rosa brillante con la intención de atraparlo.

Sin embargo, según testimonios en redes sociales la maniobra no salió como estaba planeada. El accesorio de utilería cayó directamente sobre su rostro antes de que pudiera sujetarlo con las manos, provocándole un fuerte golpe en la nariz y alrededor del ojo izquierdo.

A través de una publicación en Instagram, realizada el 5 de julio, el actor relató lo ocurrido:

En el momento estelar del jueves lancé la rueda al aire... ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos! (...) Tal vez una conmoción cerebral. Frankie Grande

Frankie agradeció también las muestras de apoyo en redes sociales, inundando también los comentarios con mensajes dedicados a su recuperación.

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Frankie Grande, hermano de Ariana Grande / IG: frankiejgrande

¿El hermano de Ariana Grande dejará el teatro tras sufrir accidente?

Pese al dolor y al sangrado ocasionado por los cortes en el rostro, Frankie Grande permaneció en escena y pudo la función antes de buscar atención médica. Posteriormente fue diagnosticado con una conmoción cerebral.

Después del diagnóstico, Frankie Grande explicó que los médicos le recomendaron descansar para favorecer su recuperación y evitar complicaciones derivadas de la lesión cerebral.

El actor aseguró que aprovecharía esos días para recuperarse completamente y anunció que su intención era reincorporarse al elenco de Titanique una vez que su estado de salud lo permitiera: “ Nos vemos pronto, mis amores ”, dijo.

Durante la tarde de este martes 7 de julio, Frankie Grande compartió que ya estaba de regreso en la obra, agradeciendo el apoyo nuevamente y esperando que compren los boletos para su obra.

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¿Quién es Frankie Grande y a qué se dedica?

Frankie Grande es actor, cantante, bailarín, productor, presentador de televisión e influencer, aunque también es conocido por ser el medio hermano mayor de la cantante Ariana Grande.

Se graduó en Biología, Teatro y Danza, pero desde muy joven decidió enfocar su carrera en el entretenimiento. Debutó en el teatro musical y poco a poco se consolidó en Broadway, participando en producciones como:



Mamma mia!,

Rock of ages y

y Titanique.

También participó en programas como Celebrity Big Brother UK, RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race y Celebrity Family Feud.

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