¡La ‘Regla de tres’ ataca de nuevo! Mueren dos cantantes y un actor de forma trágica en menos de una semana

Esta semana, el mundo del espectáculo se vistió de luto por las muertes de tres grandes celebridades: Víctor Willis, Manolo Arjona y Stuart Ortiz. Este acontecimiento revivió el tema de la famosa “Regla de tres”. Te contamos todo lo que se sabe sobre el fallecimiento de estas grandes estrellas.

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¿Qué es la ‘Regla tres’? / Redes sociales

¿Qué es la ‘Regla de tres’ y de dónde surgió la leyenda?

La llamada ‘Regla de tres’ es una leyenda urbana que dice que si un gran artista muere, otros dos también lo harán casi de forma inmediata. Según reportes, el mito nació a finales de los años 60, tras el accidente que les quitó la vida a los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Los tres iban viajando a Minnesota cuando el avión en el que se transportaban sufrió un fallo mecánico. La aeronave se desplomó, matando a sus ocupantes casi al instante. A partir de allí, surgió la idea de que los famosos “se van de tres en tres”.

En México, se han visto casos que, para muchos, podrían confirmar esta leyenda. En 2023, se confirmaron las muertes de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso, con pocos días de diferencia.

En 2025 ocurrió lo mismo cuando fallecieron Paquita la del Barrio, Yolanda Montes ‘Tongolele’ y Daniel Bisogno. Si bien algunos creen que podría tratarse de una simple coincidencia, muchos lo atribuyen a la famosa ‘Regla de tres’.

Esta semana, Víctor Willis, Manolo Arjona y Stuart Ortiz murieron con pocos días de diferencia. Los fans dicen que esto también sería la prueba fehaciente de que el mito es una realidad.

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Daniel Bisogno formó parte de la Regla de tres / Archivo TVNotas

¿De qué murió Víctor Willis, vocalista de Village People?

El pasado 30 de junio, se confirmó la muerte de Víctor Willis, vocalista de Village People, agrupación que se hizo famosa por el tema ‘Y.M.C.A’. Perdió la vida tan solo un día antes de cumplir 75 años.

No se han dado muchos detalles sobre la causa. No obstante, se confirmó que tenía problemas de salud. Según el comunicado oficial, el artista pereció a causa de una “enfermedad breve, pero agresiva”.

En redes sociales, se especula que pudo haber sido cáncer. La teoría señala que dicha enfermedad se habría complicado, principalmente, por su avanzada edad. Sin embargo, esto no ha sido verificado. En tanto que los fans continúan lamentando el hecho.

Las muertes de Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’, y el actor Stuart Ortiz

Al día siguiente, se informó sobre la muerte de Manolo Arjona, fundador de ‘Locomía’, a los 58 años, en su domicilio en Barcelona. No se sabe exactamente la causa de muerte, pero se dijo que falleció mientras dormía.

Allegados a él dicen que se veía muy sano. Juan Antonio, compañero de agrupación, detalló haberlo visto horas antes del deceso y que lucía bien. Dijo que la familia está en espera de los resultados de la autopsia para saber exactamente qué fue lo que pasó.

Por otro lado, el actor Stuart Ortiz pereció el 2 de julio tras verse involucrado en un accidente. Se menciona que se ahogó al explorar la Cueva del Huevo, en Santo Domingo, República Dominicana.

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