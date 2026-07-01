Muere reina de belleza venezolana Miss Orlando 2025, ¿cómo encontraron su cuerpo tras doble terremoto?

A seis días del doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio, más de 50 mil personas continúan desaparecidas. Aunque también han surgido historias de esperanza, como el rescate del actor Enrique Izquierdo entre los escombros, la noche del lunes se confirmó la muerte de una modelo venezolana que ganó el certamen Miss Grand Orlando 2025. ¿Quién era y qué otras figuras del espectáculo han perdido la vida tras el desastre? Te contamos.

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Doble temblor en Venezuela / Redes sociales

¿Qué otros famosos han muerto tras el doble terremoto en Venezuela?

En el recuento de famosos que han muerto tras el fatídico desastre natural, hemos nombrado a diversas personalidades como actrices, comediantes, músicos, entre otros. A continuación, una lista de personalidades del espectáculo de Venezuela:



Todos los integrantes de la banda Van Der Dijs : Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault.

: Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault. Yorgelys Delgado , actriz integrante del programa ‘los Tigritos’.

, actriz integrante del programa ‘los Tigritos’. DJ Marlon Pérez junto a su esposa Alexandra Malean.

junto a su esposa Alexandra Malean. Actriz venezolana Gabriela Fleritt.

Jair Orquendo , comediante.

, comediante. Henry Sarmiento , maquillista de famosos.

, maquillista de famosos. Futbolista Yimbert Berroterán

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Miss Grand Orlando 2025 muere en Venezuela después de doble terremoto / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte de Skarlent Rodríguez tras el doble terremoto en Venezuela?

La muerte de la modelo venezolana Skarlent Rodríguez se confirmó por medio de familiares tras varios días de intensa búsqueda. Periódicos locales de Venezuela anunciaron que la noche del lunes, su familia publicó un mensaje a través de una campaña de GoFundMe que pretende cubrir los gastos funerarios, pues el proceso de búsqueda y recuperación del cuerpo generó elevados costos. Esto dijeron:

Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final. Familia de Skarlent Rodríguez

Con la muerte de Skarlent también estaría la de su novio, José Castro. La pareja quedó atrapada entre los escombros del edificio ‘Catia la mar’, en el estado de La Guaira, donde vivía.

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¿Quién era Skarlent Rodríguez, reina de belleza venezolana?