La pelea que cambió para siempre la vida de Prichard Colón: así fue el golpe que lo dejó en coma

La mañana del jueves 13 de agosto se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que llegó a ser considerado una de las grandes promesas del deporte.

Sin embargo, la pelea más difícil de Prichard ocurrió fuera del ring. Durante más de una década, luchó por recuperar su calidad de vida después de una polémica pelea en la que recibió varios golpes ilegales que terminaron provocándole graves daños neurológicos.

¿Cómo fue aquella pelea que cambió para siempre la vida de Prichard Colón? Te contamos.

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Prichard Colón / Redes sociales

¿Qué ocurrió durante la pelea que cambió la vida de Prichard Colón para siempre?

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón se enfrentó al estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia, en un combate pactado a 10 rounds. Ambos llegaban con la intención de mantener su racha de victorias y seguir avanzando en sus respectivas carreras.

Durante los primeros asaltos, Colón mostró mayor dominio y se desenvolvió con soltura sobre el ring. Sin embargo, conforme avanzó el combate, Williams recurrió en repetidas ocasiones a golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”, una acción ilegal por el riesgo que representa para el peleador.

Colón llegó a manifestar que se sentía mareado después de recibir estos impactos, pero la situación no fue detenida por el árbitro.

Finalmente, el puertorriqueño fue descalificado luego de que le retiraran los guantes antes de terminado el encuentro, por una confusión.

No obstante, lo más grave ocurrió una vez que abandonó el ring. Colón comenzó a sentirse mal, se desvaneció y vomitó antes de perder el conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. Los médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural y una hemorragia cerebral, lesiones que marcarían el resto de su vida.

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¿Qué pasó con Prichard Colón después de aquella fatídica pelea?

Tras confirmarse el diagnóstico, Prichard Colón entró en coma, condición en la que permaneció durante más de 200 días.

Cuando finalmente despertó, el panorama no era alentador. Los médicos determinaron que permanecería en un estado vegetativo permanente debido a las graves lesiones que sufrió en el cerebro a consecuencia de los golpes recibidos durante la pelea.

A partir de entonces, Prichard perdió la capacidad de hablar y de caminar por sí mismo, por lo que comenzó una larga lucha por recuperar, en la medida de lo posible, su calidad de vida.

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Prichard Colón / Redes sociales

¿Qué pasó con Terrel Williams tras la pelea contra Prichard Colón?

Williams fue duramente señalado por lo ocurrido durante su pelea contra Prichard Colón, ya que tanto aficionados como familiares del puertorriqueño lo acusaron de haber lanzado los golpes ilegales con la intención de lastimarlo.

Pese a la polémica, el boxeador no enfrentó un proceso penal ni recibió un castigo que le impidiera continuar con su carrera.

En 2017 volvió al ring y consiguió varias victorias antes de sufrir, en 2019, su primera derrota profesional ante Thomas Dulorme. Desde aquella pelea, Williams no ha vuelto a subir al ring.

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