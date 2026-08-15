Papá de Luis Chaparro, habitante de ‘LCDLFMX 2026’, murió de forma trágica: “En un baño”: VIDEO

El nombre de Luis Chaparro se volvió tendencia en las últimas semanas gracias a su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien algunos internautas lo han tachado de ser un “mueble más”, otros consideran que aún tiene mucho que dar.

En la más reciente gala de nominación, subió a la placa con 10 puntos. El creador de contenido se encuentra en riesgo junto a:

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Massad Altamini

Memo Schutz

Yanet García

En medio de la espera por saber si será o no el tercer eliminado de la competencia, Chaparro abrió su corazón sobre un tema muy delicado para él: la muerte de su padre. Te contamos todo lo que dijo.

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Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién era el papá de Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

En una plática profunda junto con algunos compañeros de ‘La casa de los famosos México 2026’, Luis Chaparro relató que jamás pudo conocer a su padre, ya que murió cuando él era muy pequeño. Y es que sus padres se separaron previo a su nacimiento por los problemas con las sustancias de su progenitor.

“Mi mamá al principio no sabía que mi papá era adicto. Una vez llegó a la casa y lo vio todo desmadrado. Mi mamá se quedó a ayudarlo, pero se puso agresiva la situación”, relató.

Confesó que, en un principio, su mamá no quiso decirle nada sobre las adicciones de su papá y jamás le habló mal de él. Incluso, por muchos años, le hizo creer que había muerto en un accidente. Dijo que, hasta donde supo, el señor intentó rehabilitarse en un centro especializado en San Luis Potosí y después regresó a Guadalajara por un “retiro espiritual”.

Recalcó que su madre “se la aventó sola” y fue quien se hizo cargo de criarlo. Dijo sentirse muy agradecido por esto y por su intención de querer protegerlo de “la verdad” en su momento. Indicó que, en algún punto, se enteró de la verdad, incluyendo el hecho de que su padre había tenido un hijo con otra mujer.

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La muerte del papá de Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

Durante la conversación, Luis Chaparro narró que, en algún punto, quiso encontrar a su papá, sin éxito. Con el tiempo, supo que el señor había muerto. Destacó que, al parecer, la causa habría sido un infarto causado por las sustancias.

Resaltó que su cuerpo fue encontrado en un baño. Mencionó que solo conserva una foto de su papá y desconoce si realmente era una buena persona, ya que su mamá siempre le habló mal de él.

“Me enteré de que había fallecido de un infarto por las drogas, sobredosis. No sé si recayó, pero lo encontraron muerto en el baño. Tengo una foto de él. Es mi papá. Nunca supe si fue una mala persona. Mi mamá siempre habló bien de él”. Luis Chaparro

Muchos se enternecieron con la historia del creador de contenido. Incluso dijeron haberle tomado un mayor sentido a las palabras que le dedicó a Memo Schutz durante la primera semana. Luis dijo que el comentarista era como “el padre que nunca tuvo”.

“Eres un hombre ejemplar, padre de familia… creo que eres el padre que me hubiera gustado tener. Te agradezco enormemente… de verdad”, dijo en su momento entre lágrimas.

Papá de Luis Chaparro murió por sus adicciones / Redes sociales

¿Quién es Luis Chaparro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Luis Eduardo Chaparro es un influencer mexicano. Tiene 29 años. Alcanzó fama en redes sociales bajo el nombre de usuario @nosoychaparro. Fue uno de los habitantes secretos de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Actualmente, mantiene una relación estable con Andrea Mextli, otra creadora de contenido. En TikTok tiene más de 8 millones de seguidores. Su Instagram cuenta con casi 600 mil seguidores.

Estudio la licenciatura en cinematografía. No tiene hijos. Su contenido está orientado a los sketches, retos y bromas. En su momento, fue seleccionado como uno de los hijos “adoptiktoks” de Eugenio Derbez.

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