¿Yahir le coqueteó a la novia de Luis Chaparro? Protagonizan tenso momento en La casa de los famosos México 2026

Después de que se especuló que la novia de Yahir habría explotado contra Yanet García tras ventilarse un presunto coqueteo, se vivió un inesperado momento entre el exintegrante de La Academia y Luis Chaparro. ¿El cantante le coqueteó a su novia? ¡Te contamos los detalles!

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¿Yahir es expuesto en La casa de los famosos México 2026? / Instagram

¿Qué pasó entre Luis Chaparro y Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Ximena Herrera de La casa de los famosos México 2026, los integrantes de su habitación se reunieron para hablar sobre varios aspectos de su vida sentimental y los celos que llegan a existir en las parejas.

Fue en ese momento cuando Luis Chaparro hizo un inesperado comentario sobre su novia y Yahir, el cual tomó por sorpresa al cantante, quien no recordaba lo que había hecho en redes sociales. “¿Te pusiste celoso de Yahir?”, preguntó Aldo Rendón.

De inmediato, Chaparro confesó que Yahir había comenzado a seguir a Andrea, su novia, a lo que el intérprete comentó: “¿Yo? ¿Quién es Andrea?”. El creador de contenido comentó que su novia se llamaba Andrea Mextli, pero el cantante no confirmó conocerla.

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Yahir sigue a la novia de Luis Chaparro en Instagram.

¿Es verdad que Yahir sigue a la novia de Luis Chaparro en Instagram?

Ante la revelación que Luis Chaparro hizo sobre la acción de Yahir en Instagram, las redes comenzaron a asegurar que el intérprete de ‘Alucinado’ y ‘Fue ella, fui yo’ había quedado expuesto, por lo que se dieron a la tarea de investigar si era cierto,

A través de algunas capturas de pantalla que se difundieron en redes, se puede observar que Yahir sí sigue a la novia de Luis Chapaerro, pero de acuerdo con el habitante de La casa de los famosos México, no es un hombre que tenga presente, pues aunque no se deslindó de la confesión, no le dio mayor importancia al tema.

Hasta ahora, Andrea Mextli no se ha pronunciado sobre la declaración de Yahir, pero en redes ha mostrado un apoyo constante por su pareja; incluso tienen una señal especial que continuamente hace el creador de contenido a las cámaras.

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Omg 😧 es verdad



Yahir sigue a la novia de Luis 🤭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EElahFgDVy pic.twitter.com/NBlCRn57cE — Liliana Priestly 🍬🏹 (@NinacidPa) August 10, 2026

¿Quién es la novia de Luis Chaparro, habitante de La casa de los famosos México 2026?

La novia de Luis Chaparro es Andrea Mextli , Esta historia me suena y La rosa de Guadalupe.

y Pese a su faceta en la televisión, actualmente está más enfocada en las redes sociales, donde comparte contenido fitness y de estilo de vida .

. En TikTok cuenta con más de 2 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene una comunidad de 1.1 millones de personas.

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