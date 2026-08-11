Galilea Montijo se someterá a un nuevo tratamiento estético tras polémica por el aspecto de su rostro, aseguran

En los últimos meses, Galilea Montijo ha recibido críticas y burlas por el aspecto de su rostro. En redes sociales, muchos aseguraban que su “ojo se iba de lado” y que tenía “la boca chueca”. Incluso se llegó a especular sobre una posible parálisis facial.

La propia actriz explicó que todo esto fue consecuencia de un tratamiento estético fallido que hasta le causó una “quemadura de segundo grado”. Si bien se llegó a pensar que se alejaría de este tipo de procedimientos, al menos por un tiempo, recientemente se reportó que, al parecer, Montijo presuntamente estaría más que lista para hacerse “otro arreglito”. Te contamos lo que se sabe.

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Galilea Montijo fue muy criticada por su cara / Mezcalent

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?

A raíz de los malos comentarios que recibió en redes sociales, Galilea Montijo habló en el pódcast de su doctora de confianza sobre el mal procedimiento estético que le realizó otro médico. De acuerdo con su testimonio, el tratamiento consistía en levantar la ceja.

En medio de esto, el especialista aprovechó para quitarle una “glándula” del cuello. Esto, con el objetivo de perfilar el rostro. Contó que este proceso se lo realizó en febrero y le prometieron que terminaría de recuperarse en tres meses.

Con el paso del tiempo, empezó a notar secuelas negativas. Y es que no solo su cara lucía más hinchada, sino que también percibió que el líquido que le mandaron para tratar la cicatriz del cuello le quemó la piel.

“Me mandan un líquido para desinflamar y resulta que regreso de unas vacaciones contigo con una quemadura de segundo grado. Según el líquido era para desinflamar. Este líquido, cuando yo me lo ponía, me ardía demasiado. Sentía que me quemaba. Al tercer, cuarto día, empiezo a ver esto (la cicatriz del cuello) blanco”, indicó.

Pese a las explicaciones del médico, Galilea se preocupó y consultó a su doctora, quien aceptó ayudarla. Si bien actualmente ya está mejor, admitió que todo este asunto resultó ser muy doloroso para ella. Y es que no solo lidiaba con los malestares, sino también con las burlas.

“La cara la veía…(cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial… La he pasado muy mal yo por una cuestión médica más que estética. Estaba muy preocupada por tener una quemadura de segundo grado, que era lo que me colapsó, lo que me llevaba todo esto (parte de la cara)”. Galilea Montijo

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Rostro afectado de Galilea Montijo / Redes sociales

El nuevo procedimiento estético al que presuntamente se sometería Galilea Montijo

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó que, presuntamente, Galilea Montijo se sometería a un nuevo tratamiento estético. En esta ocasión, no sería en el rostro, sino en el cuerpo.

Según Kaffie, la actriz se realizaría un procedimiento para mejorar el aspecto de sus manos. El comunicador lamentó que, pese a lo que le ocurrió en la cara, la presentadora insistiera en hacerse “arreglitos”.

“¡Me entero de que Martha Galilea Montijo Torres ¡quiere realizarse otro procedimiento estético! Sí, a pesar de lo ‘fallidamente’ ocurrido con su rostro, la conductora de televisión ya está preguntando por aquí, allá y acullá de un método clínico que haga que sus manos no se vean tan delgadas”. Álex Kaffie

Y agregó: “La presentadora de ‘La casa de los (no todos) Sarnosos’ no obstante los resultados atroces que tuvo recientemente su levantamiento de cejita, busca ahora que los dedos de sus garras no luzcan tan delgados y cadavéricos. No cabe duda de que hay gente que no aprende la lección”.

Aunque esta información no ha sido confirmada, ya ha causado controversia. Muchos internautas creen que Galilea ya debería “renunciar” a los procedimientos estéticos. Incluso se ha llegado a especular sobre una posible obsesión de su parte. Hasta ahora, la celebridad no ha dicho nada al respecto.

Álex Kaffie informó que, supuestamente, Galilea Montijo se hará un tratamiento estético / Redes sociales

¿Qué cirugías o procedimientos estéticos se ha realizado Galilea Montijo?

Desde que comenzó su carrera artística, Galilea Montijo se ha sometido a diversas cirugías y/o procedimientos estéticos para mejorar su apariencia. Aunque no suele hablar mucho de esto, sí ha dado algunos detalles con el paso del tiempo.

En su momento, explicó que se puso carillas de porcelana para su sonrisa. También dijo que se operó el busto tras el nacimiento de su hijo.

Por otro lado, mencionó que evita el uso de bótox, ya que este le hace daño. No obstante, ha recurrido a otros métodos para verse mejor.

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