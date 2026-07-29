Galilea Montijo enojada con Maxine Woodside por comentar sobre su cara, aseguran, ¿planea demandar?

En los últimos meses, Galilea Montijo ha sido víctima de críticas y especulaciones por el aspecto de su rostro. Las críticas no solo se han limitado a redes sociales, sino también a algunos medios de comunicación como ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside.

Si bien la conductora de ‘Hoy’ no se ha pronunciado directamente sobre los comentarios de la llamada ‘Reina de la radio’, se reportó que estaría sumamente furiosa y buscaría hacer algo al respecto. ¿Habrá demanda? Te contamos lo que se sabe.

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Galilea Montijo fue criticada por Maxime Woodside / Mezcalent

La verdad acerca de la cara de Galilea Montijo sobre su cara, ¿es parálisis facial?

Desde hace varios meses, los fans han señalado en redes que notan ciertos cambios en el rostro de Galilea Montijo. Al principio, la conductora dijo que se había hecho un procedimiento estético y que estaba en fase de recuperación.

Los señalamientos continuaron y llegaron a su punto máximo durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. El público aseguró que Montijo no “gesticulaba bien”.

Recientemente decidió pronunciarse y decir, sin dar tantos detalles, lo que realmente le estaba pasando. Comenzó diciendo que no podía creer la cantidad de mujeres que habían hablado de ella e hizo un llamado para que ya no hablaran de los físicos ajenos.

Relató que recibe tratamiento por un nervio que fue manipulado. Indicó que, en su momento, grabará un pódcast para hablar más a profundidad del asunto.

“Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”, manifestó.

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Galilea Montijo causó polémica por su aspecto en el estreno de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre el rostro de Galilea Montijo?

Justo después del estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, el programa ‘Todo para la mujer’ habló sobre el look y aspecto de Galilea Montijo. La conductora Maxine Woodside comentó que su colega era “perfecta”, pero ahora “ya no lo es” por lo que se hizo en la cara.

“Ella era perfecta. Nada más ahora que se hizo lo del labio y lo del ojo, pues sí quedó medio chueca”. Maxine Woodside

Por su parte, Ernesto Buitrón opinó que la producción del reality “debió cuidarla más”, ya que, a simple vista, se ve que “el tratamiento no ha pegado bien”. Resaltó que los camarógrafos también habían cometido el “error” al enfocar su cara.

En tanto que otra de las presentadoras señaló que, probablemente, el área de maquillaje se descuidó al momento de arreglarla: “Más bien, a lo mejor, en el maquillaje. Le podían haber puesto un poquito en el labio”, puntualizó.

Maxine Woodside dijo que Galilea Montijo estaba “chueca” / Mezcalent

La supuesta reacción de Galilea Montijo ante las palabras de Maxine Woodside sobre su rostro

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, Galilea Montijo presuntamente se sintió molesta y decepcionada al saber lo dicho por Maxine Woodside. Incluso, su equipo habría tratado de comunicarse con ella para que pudieran hablar en persona.

“Me contactó gente de su equipo y me dijo que, evidentemente, esta información la había puesto de malas. Le había generado mucho coraje. Le había molestado e incluso, tengo entendido, quiso comunicarse de manera directa con ella porque está molesta… Ayer, Galilea se comunicó con su equipo y busca hablar con la tía Maxi porque ella se sintió ofendida, lastimada”. Gabo Cuevas

El comunicador recordó que, en su momento, la propia Montijo dijo que procedería legalmente contra todos aquellos que hablen mal de su rostro: “Este tipo de críticas la afectan a ella como producto”, sentenció, sin detallar si la conductora planearía demandar o no a Woodside.

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