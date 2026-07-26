Rafael Inclán confiesa que lloró tras defender a Sammy Pérez de broma de Galilea Montijo ¿fue cruel?

La relación entre Rafael Inclán, Galilea Montijo y Sammy Pérez volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que resurgieran imágenes de uno de los momentos más polémicos que se vivieron en la televisión mexicana. Se trata de la ocasión en la que el actor criticó públicamente una broma realizada a Sammy Pérez durante el programa Hazme reír y serás millonario, al considerar que había excedido los límites del entretenimiento

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¿Por qué lloró Rafael Inclán tras defender a Sammy Pérez?

La escena ocurrió el 17 de mayo de 2009, durante el programa Hazme reír y serás millonario de Televisa. Ahí, Rafael Inclán fungía como juez y presenció una broma de Galilea Montijo y Roxana Castellanos hacia el comediante Sammy Pérez.

Tras el sketch, Inclán calificó el momento como “falta de respeto” y se enfrentó públicamente a la conductora. Lo que pocos recuerdan es que, según reveló el propio actor, esa confrontación también le costó una noche difícil:

“Yo también lloré cuando llegué a mi casa. No puede ser que se me haya tratado así, echarme encima a tantos millones de personas”. Rafael Inclán

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¿Qué le hicieron a Sammy Pérez en el sketch de Galilea Montijo?

Todo comenzó cuando Galilea Montijo y Roxana Castellanos organizaron una broma en la que citaron a Sammy Pérez a un supuesto casting. Ahí lo convencieron de quitarse la ropa como parte del montaje televisivo.

La situación escaló cuando un grupo de guardias irrumpió en la habitación, argumentando que debían intervenir porque el comediante estaba desnudo. Sammy, sin entender lo que ocurría, permaneció paralizado hasta que le explicaron que todo era una cámara escondida.

Al concluir la presentación, llegó el momento de las calificaciones, y ahí fue cuando Inclán decidió no callar: “Falta de respeto a las condiciones de Sammy”. Galilea preguntó “Ay, ¿cuál?”, y el actor respondió con ironía: “Ah, ¿No sabes cómo está Sammy?”.

Posteriormente, la conductora señaló: “Sammy, ¿dónde estás? Ahí está. Eres una persona normal”. Sin embargo, el actor insistió en su postura y declaró: “No, Todos lo sabemos que Sammy es un accidente televisivo (...) A mí me pareció cruel”.

Aquellas palabras provocaron una fuerte controversia debido a que algunos consideraron que Inclán estaba defendiendo al comediante, mientras que otros cuestionaron la manera en que se expresó durante la transmisión.

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¿Cómo respondió Sammy Pérez a la broma de Galilea Montijo?

Además del enfrentamiento entre Inclán y la conductora, Sammy Pérez también confesó lo mal que la pasó esa noche: “Llegué a mi casa muy mal y me puse a llorar”, declaró en una entrevista posterior.

El comediante también aprovechó para defenderse de los comentarios sobre su condición:

“Tengo un problema de lenguaje, pero yo soy totalmente normal, hago todo lo que hace cualquier persona hace: se manejar, tocar un instrumento”. Sammy Pérez

Por su parte, Galilea Montijo trató de minimizar la polémica: “Sammy está en todo su derecho en decir lo que él siente, así como en su momento el señor Inclán lo dijo, porque para eso estamos, no, para que nos califiquen”.

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Rafael Inclán / Archivo TVNotas y cortesía

¿Qué consecuencias tuvo la pelea entre Rafael Inclán y Galilea Montijo?

Inclán, lejos de retractarse, defendió su postura con firmeza:

Rafael Inclán “Yo te defendí, yo te defendí, no te ataqué. El que te defendió fui yo. Galilea lo que quieren hacer es cambiar la idea. Yo te defendí, la que te estaban humillando era Galilea. ¿Por pedir disculpas? ¿A nadie? Soy un juez y mis decisiones son inapelables”.

El entonces representante de Sammy Pérez exigió una disculpa pública: “Tenemos que exigirle a Rafael Inclán que se retracte del comentario que hizo en el programa”. La producción respondió con un video de réplica, lo que orilló al actor a abandonar el programa de forma definitiva.

El caso trascendió incluso a instancias oficiales: la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal envió una carta a los responsables, exigiendo que tomaran un curso sobre el derecho a la no discriminación.