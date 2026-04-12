Rafael Inclán revela si se iría a vivir a La casa del actor: ¿Ya piensa en el retiro tras una larga trayectoria?

¿Rafael Inclán ya piensa en el retiro? El actor reveló si se irá a vivir a La casa del actor cuando dejé de trabajar, igual que lo hizo Lucila Mariscal, ¿qué dijo el reconocido artista? Te contamos todos los detalles

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Rafael Inclán revela si consideraría mudarse a La casa del actor y explica su situación. / Archivo TVNotas y cortesía

¿Qué dijo Rafael Inclán de que Lucila Mariscal vive en La casa del actor?

Lucila Mariscal llegó a La casa del actor, luego de que reveló a TVNotas que, si llegara el momento de considerar su retiro, lo haría con la intención de no ser una carga para su familia. La actriz comentó que su opción sería irse a la casa de retiro, donde podría vivir rodeada de colegas y amigos.

“Yo aquí me la paso bien porque aparte de que encontré una forma de hacer algo de provecho que le gusta mucho a Dios que es ver por los ancianitos, los amo, y llegó un momento en que sí me cansé y dije ‘Qué barbaridad, tengo muchos gastos, estoy muy cansada, se me ha alejado mucho el trabajo'", dijo la reconocida actriz durante una entrevista con el programa matutino Sale el sol.

Actualmente Lucila Mariscal detalló que las cuidadoras de La casa del actor se encargan de ella y que su relación es cariñosa: “Me han tomado mucho cariño”. Ante esto Rafael Inclán afirmó que la actriz debe estar feliz por vivir ahí.

“Ella debe estar muy bien atendida, es una actriz, se lo merece y ha cotizado lo exacto para estar con el derecho de estar en La casa del actor”, dijo el actor de la telenovela Alma de hierro, Mi marido tiene familia y Rebelde.

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Lucila Mariscal es una de las actrices que optó por vivir en La casa del actor. / Redes sociales

¿Cuál es la situación actual de Rafael Inclán? Responde si se mudará a La casa del actor

En entrevista con De primera mano, Rafael Inclán reveló que, en caso de ser necesario, se iría a vivir a La casa del actor porque considera que es una gran oportunidad para los actores y las actrices que se retiran.

"¿Yo? Sería un agasajo, la Casa del actor es un agasajo, he tenido tías desde hace tiempo que toda la familia hemos sido actores y actrices, pero siempre La casa del actor ha sido un paro enorme, yo me iría”, destacó el reconocido actor de cine, televisión y de teatro.

Pese a esta situación, Rafael Inclán detalló que no es necesario que él vaya vivir a La casa del actor porque tiene familia y trabajo. Sin embargo, reiteró que lo haría, pues señaló que hay personas que no se preparan con ahorros para la vejez y él es uno de ellos.

“Pero, ¿para qué? Tengo trabajo, estoy bien, tengo familia que no está aquí en México ahorita, si es necesario, me voy y salgo a trabajar. ¿Para que le ponemos tiempo? No vaya a ser que la clausuren”, dijo el actor entre risas.

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¡Aclara rumores! Rafael Inclán revela si se mudaría a La casa del actor. / Archivo TVNotas y cortesía

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Inclán es un actor mexicano nacido el 22 de febrero de 1941 en Mérida, Yucatán. Hijo de Alfonso Jiménez y de la actriz Gloria Alicia Inclán, creció en un entorno vinculado al medio artístico, lo que marcó el inicio de su trayectoria en la actuación.

A lo largo de su carrera ha participado en cine, teatro, televisión y telenovelas. Durante las décadas de 1970 y 1980 formó parte del cine conocido como de ficheras, y posteriormente continuó su trabajo en producciones cinematográficas y televisivas, manteniéndose activo en distintos proyectos. En televisión, formó parte de programas como La escuelita VIP, donde compartió créditos con otros actores del medio.

En el ámbito teatral, ha interpretado diversas obras, entre ellas El avaro de Molière, donde asumió el personaje principal. Además, pertenece a una familia con presencia en el medio artístico, siendo pariente de actores como Alfonso Zayas y Raúl ‘Chóforo’ Padilla, así como del actor de doblaje Alfonso Obregón.

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