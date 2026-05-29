Viuda de actor de “Vecinos” revela cómo fueron los últimos minutos con vida del intérprete: “No te vayas”

A más de un mes la muerte de un querido actor de Vecinos, su esposa rompió el silencio en una reciente entrevista, en la que reveló ciertos detalles de los últimos momentos con vida del intérprete mexicano. Algunos testimonios son desgarradores. ¿Qué contó?

Actor de Vecinos murió y su esposa revela detalles / Pixabay

¿Quién fue al actor de Vecinos que murió recientemente?

A finales del mes de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, luego de luchar contra una enfermedad respiratoria, llenando de luto a colegas y seguidores de su trabajo.

Su fallecimiento derivó después de haber sido diagnosticado con EPOC, padecimiento ocasionado por ser un consumidor regular del tabaco:

Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias. Ricardo de Pascual en entrevista con Matilde Obregón

Durante la misma entrevista, el fallecido actor relató que, aunque tenía problemas de salud, su idea era seguir trabajando hasta que el cuerpo diera: “ No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar ”, señaló.

Ahora, la viuda del actor cuenta cómo fueron los últimos momentos con vida del famoso actor mexicano.

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Ricardo de Pascual murió por EPOC / Redes sociales

¿Qué dijo la viuda de Ricardo de Pascual sobre la muerte del actor?

Los últimos momentos con vida del actor Ricardo de Pascual fueron muy duros para su viuda Martha, quien reveló con Matilde Obregón que todo fue muy repentino y que su reacción tal vez no fue la mejor:

Yo me puse muy mal, o sea, decía yo ‘no, no es cierto, no es cierto, Ricardo, Ricardito, papacito, por favor viejito lindo no te vayas, pero sí vete’. Una doctora me decía ‘no lo angusties en los últimos momentos’. Martha, viuda de Ricardo de Pascual

La situación se tornaba más caótica, pues hasta el perrito de la familia no paraba de ladrar y de reaccionar a los gritos que salían, además de dar a conocer la noticia a todos los que se encontraban en la casa.

Martha aceptó que no quería dejar ir al actor: “ Yo no quería soltar a Ricardo, yo estaba como la piedad, abrazándolo y llorándole y ya le hablaba bonito y me volvía a alterar ”, relató Martha.

Cuando le tomaron la presión para verificar su estado de salud, le reportaron que el actor tenía 50/30, luego le dijeron “ Ya se está yendo ”, y ahí fue que su angustia volvió:

No lo quiero revivir, pero tampoco quiero que se vaya así mal. Ya no había nada que hacer. Martha

Posteriormente llegó su familia y despidieron al intérprete mexicano en su cama, aunque la viuda mencionó que aún tenía la esperanza de que Ricardo volviera a abrir sus ojos.

Minuto 41:25.

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¿En qué programas participó el actor Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual tuvo una larga trayectoria en televisión, destacado como actor y comediante, dejando una huella importante en el teatro de revista y la comedia popular del país.

Entre sus papeles más recordados se encuentran el de ‘Don Calvillo’ y ‘Don Hurtado’, un ladrón que aparecía en la vecindad de El Chavo del 8. Asimismo, en El Chapulín Colorado dio vida al personaje conocido como ‘El Enano Dormilón’.

Según información de IMDb, el actor también formó parte de numerosas producciones de televisión, entre ellas:



El tesoro del saber,

Senda de gloria,

Las aventuras de Capulina,

Odisea Burbujas,

El manantial,

Vecinos,

Camaleones,

Una familia de diez,

Mujer, casos de la vida real y

y Sueños y caramelos.

Ricardo de Pascual no era el único actor mexicano que fue diagnosticado con EPOC, una enfermedad que se ha convertido en un martirio para las personas que fumaron gran parte de su vida.

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