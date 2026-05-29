Lucha libre mexicana de luto: Muere el luchador Tempo en aparatoso accidente automovilístico

El mundo de la lucha libre mexicana se viste de luto. Tras la muerte de la hermana de Mónica Castañeda, conductora de ‘Ventaneando’, se reporta que el luchador Tempo perdió la vida en un aparatoso accidente de motocicleta. Te contamos lo que se sabe.

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¿Cómo murió el luchador mexicano Tempo?

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves 28 de mayo. El luchador Tempo estaba a bordo de su motocicleta en el cruce de Eje 3 Oriente y Recreo, en la alcaldía Iztacalco.

En algún punto, fue impactado por un camión de carga. Su identidad fue reconocida gracias a un vecino que estaba presente en representación de sus familiares directos.

Se reporta que el conductor del camión manejaba a exceso de velocidad. El choque ocasionó que el atleta saliera volando varios metros y terminara tendido en el asfalto. Si bien los paramédicos acudieron en su auxilio, desafortunadamente no pudo hacerse nada por él.

El responsable no se bajó de su vehículo y huyó de la escena. La policía informó que ya se están revisando las cámaras aledañas al lugar para dar con el responsable. Hasta ahora, no hay actualizaciones del caso.

Cabe destacar que Tempo, ‘el Amo del tiempo’, tenía programada una pelea para la noche de este viernes 29 de mayo, en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

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Luchador Tempo sufre accidente / Redes sociales

Las últimas palabras del luchador mexicano Tempo antes de morir

La última publicación de Tempo en redes sociales data de casi un día previo a su muerte. El post solo era un video promocional de la función que tendría esta noche.

“La espera terminó. Hoy es el gran día. Universal Lucha Company presenta INVASIÓN, una noche espectacular llena de adrenalina, rivalidades, lucha extrema, torneo aéreo y grandes estrellas arriba del ring”, se lee.

Algo que llamó la atención fueron las palabras que compartió hace una semana en Instagram: “Nací para destacar, no para encajar”. En dicha publicación, puso un hashtag que decía: “Un día a la vez”. Para muchos, esta frase fue significativa, pues dejaría ver que el luchador no le tenía miedo a la muerte.

Última publicación de Tempo / Redes sociales

¿Quién era Tempo, el luchador mexicano que murió en un accidente automovilístico?

Tempo, ‘el Amo del tiempo’, era un luchador mexicano originario de Iztapalapa. Con seis años de trayectoria, había ganado una cierta popularidad en el mundo de la lucha libre.

Era muy hermético en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce si estaba casado o tenía hijos. En su momento, dio mucho de qué hablar por vender tangas con su nombre.

“¿Cuándo has visto que un luchador venda tangas? Nunca, entonces saqué mi marca de tangas con mi nombre atrás y mi máscara enfrente. Me gusta mucho vender, mi familia es de comerciantes, vendíamos mochilas y desde chiquito me ponían a trabajar. Actualmente disfruto poner mi mesita y la interacción con el público, por eso en este plano de innovación y para llamar la atención decidí poner a la venta mis tangas, es algo que se vende muy bien”, expresó en una entrevista.

A través de sus redes sociales, siempre dejó ver la gran pasión que sentía por su profesión. De acuerdo con internautas que dijeron haberlo conocido, Tempo era alguien “humilde” y “agradable”.

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