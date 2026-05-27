¿Jorge Ortiz de Pinedo murió? Desmiente rumores falsos de su muerte con fuerte mensaje en redes

Jorge Ortiz de Pinedo compartió en sus redes un importante comunicado horas después de que comenzaran a circular rumores de su muerte. La mañana del 26 de mayo te informamos en TVNotas que el reconocido actor de “Una familia de diez” estaba atravesando un difícil momento tras la partida de un ser querido.

Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra bien de salud tras rumores de su muerte. / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

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¿Cómo iniciaron los rumores sobre la presunta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo alarmó a sus seguidores al compartir un emotivo texto en el que se sinceró sobre su sentir tras la muerte de Javier Coello Trejo. Además de las palabras que resaltaron su cercanía y complicidad, el productor de teatro compartió una imagen que generó reacciones de colegas y seguidores.

“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”. Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo dejó claro que se trataba de la partida de una figura importante en su vida; sin embargo, a raíz del mensaje, las muestras públicas de preocupación por su salud no se hicieron esperar, lo que desencadenó rumores falsos sobre su presunta muerte que horas más tarde fueron desmentidos.

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¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo ante rumores de su muerte?

Ante la preocupación de seguidores sobre su supuesto deceso, Jorge Ortiz de Pinedo volvió a hacer uso de sus canales oficiales para desmentir los rumores falsos sobre presunta su muerte. El actor, conocido por su interpretación de Dr. Cándido Pérez, informó que se encuentra bien de salud, pero triste por la partida de su amigo.

Jorge Ortiz de Pinedo, rumores de muerte / Redes sociales

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado Don Javier Coello Trejo”. Jorge Ortiz de Pinedo



De inmediato, el mensaje adquirió notoriedad en redes, donde seguidores del actor manifestaron su cariño y admiración. Además, le enviaron los mejores deseos para su salud.

Comunicado de Jorge Ortiz de Pinedo / Redes sociales

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¿Quién fue Javier Coello Trejo?

Javier Coello Trejo, quien fue cercano al actor Jorge Ortiz de Pinedo, nació en Chiapas y se desempeñó como abogado gran parte de su vida. Además de jugar un papel importante en La Casa del Actor, fue una figura clave en el Procuraduría General de la República (PGR).

Durante varios años, su nombre figuró dentro de importantes casos de corrumpción, narcotrafico y poder político, por lo que su muerte no pasó desapercibida entre importantes figuras de México. Además del actor Jorge Ortiz de Pinedo, su familia confirmó su muerte en Ciudad de México, pero no dio más detalles sobre su partida.

Javier Coello Trejo, amigo cercano de Jorge Ortiz de Pinedo. / Redes sociales

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