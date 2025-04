Fue “la más guapa del salón” y ahora toca puertas en busca de trabajo tras su salida de “Cero en conducta”

Anastasia Acosta, quien alcanzó gran popularidad a finales de los años 90 gracias a su participación en el programa Cero en Conducta, regresa con fuerza al ojo público y a las audiciones, con la intención de volver a las pantallas tras años de ausencia. La actriz, conocida por interpretar a “Rosita Dávalos Montes”, fue una de las figuras femeninas más emblemáticas del show producido y protagonizado por Jorge Ortiz de Pinedo.

Durante una reciente entrevista con el reportero Edén Dorantes, Acosta reconoció que ha tocado puertas para encontrar nuevas oportunidades en la televisión, mientras continúa en cartelera con la obra teatral Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Su reaparición ha revivido el interés sobre su abrupta salida del programa, así como los rumores de una presunta relación con el comediante, nunca confirmada por ninguna de las partes.

¿Por qué Anastasia Acosta dejó Cero en Conducta?

El programa, emitido entre 1999 y 2003, se convirtió en uno de los espacios de comedia más exitosos de la televisora de San Ángel, caracterizado por sus chistes picantes y personajes caricaturescos. Entre ellos, “Rosita”, interpretada por Anastasia, era la alumna que capturaba las miradas por su belleza y su simpatía en el aula de “Jorgito del Mazo”.

La salida de la actriz fue sorpresiva y no se integró al elenco de La escuelita VIP, secuela del formato original donde sí participaron otros actores como Polo Polo, Roxana Martínez “La Tetanic”, Lorena Herrera y Martha Ofelia Galindo. La omisión de Anastasia generó rumores de una ruptura laboral con Ortiz de Pinedo, alimentados por versiones no confirmadas que hablaban de un posible romance entre ambos, pese a que el productor estaba casado con Luigina Tuccio en ese entonces. Cabe destacar que las suposiciones no fueron probadas.

Ni Jorge Ortiz de Pinedo ni Anastasia Acosta han hablado abiertamente del tema, lo que ha mantenido la especulación viva por años. Lo que sí es un hecho es que, tras su salida, la actriz perdió visibilidad en televisión.

¿Qué ha hecho Anastasia Acosta desde su salida de la televisión?

Antes de ser “Rosita”, Anastasia Acosta ya había incursionado en el medio como modelo en La rueda de la fortuna, además de participar en telenovelas como Marisol y La Usurpadora. Sin embargo, fue Cero en Conducta el proyecto que la posicionó como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.

Con el paso de los años, la televisión tradicional fue cediendo terreno al contenido digital, algo que representó un gran reto para la actriz. En su conversación con Edén Dorantes, Anastasia compartió:

“El cambio fue difícil porque pues no sabíamos que estaban las redes, que hay tanto negocio en YouTube, Instagram, Facebook, entonces de repente el cambio que ya eran series y no novelas, fue difícil”, dijo con sinceridad.

Anastasia Acosta “Cuando te adaptas y sabes que hay diferentes posibilidades de tener una ventana y gente que te sigue y es más personal, como que se abre una oportunidad de hacer más contenido, de divertir a la gente, de entretener, que es a lo que me dedico, entonces es difícil pero cuando te acostumbras es muy padre”

¿Qué pasó con Anastasia Acosta y su carrera en televisión?

A sus 49 años, la actriz demuestra que sigue teniendo el carisma, la presencia escénica y la disposición para reinventarse en un medio que ha cambiado radicalmente desde sus días de gloria en la televisión abierta.

Actualmente, continúa activa en teatro y con la mirada puesta en regresar a la televisión: “Estoy en ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve'…Vengo a visitar a las estrellas, a hacerme presente y a varios proyectitos que hay por ahí”, comentó entusiasta.