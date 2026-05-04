Jorge Ortiz de Pinedo regresa al teatro mientras espera un donante de pulmones: “Mientras el cuerpo aguante”

Jorge Ortiz de Pinedo es un apasionado de la vida. Nada lo detiene, nada lo perturba; al contrario, todo lo motiva. A sus 78 años, está en espera de un trasplante doble de pulmón que le permita una mejor calidad de vida, y el teatro sigue siendo su gran amor.

Aunque como actor ya solo hace televisión, en teatro continúa como productor y anima a su excuñado, Juan Ferrara, para que no abandone los escenarios. Nunca te vayas sin decir adiós es la obra con la que la familia de Ortiz de Pinedo sigue presente.

Una familia de diez / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

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¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo necesita un trasplante de pulmones?

Su amor a las tablas es equivalente al que tiene por mantener su salud lo mejor posible: “Hago rehabilitación pulmonar y acondicionamiento físico para estar listo por si algún día me avisan de que hay unos pulmones que me trasplanten. Debo tener una condición física perfecta: Buena oxigenación, buen tono muscular. Bajé 17 kilos, pero también puedes bajar la masa muscular, entonces hago ejercicios aeróbicos y levanto pesas todos los días”, resaltó.

Tiene claro que poder recibir un trasplante de pulmones toma un tiempo: “Hace 2 años estoy buscando el trasplante donde sea. No es tan fácil conseguir los pulmones. Tiene que ver hasta su tamaño. Yo mido 1.82, que no es el promedio de estatura del mexicano. Hay que esperar un donante, que la familia esté de acuerdo con la donación, que sea compatible”.

Aun así, él no para de trabajar: “Mientras el cuerpo aguante, hay que seguir. Me divierte trabajar, crear, dirigir, escribir. Tengo la suerte de que uno de mis hijos es productor (Pedro), otro, promotor (Jesús), el otro, escritor (Oscar), y mi mujer (Gaby), productora ejecutiva. En la obra actúan Juan y Andrea, mi nuera”, expresó.

Además, sus nietas ya están encaminadas en la actuación: “La hija de Andrea está en Matilda. Tuvo que ganarse su lugar, no es de ‘metan a la nieta de Pinedo’. La hija de Oscar está en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y la hija de Jesús va a estudiar arte dramático. Los chiquitos de Pedro tocan piano y guitarra. A uno le regalé una batería... Estoy feliz”, resaltó.

Jorge Ortiz de Pinedo / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

¿Cuál es el nuevo proyecto de Jorge Ortiz de Pinedo?

Nunca te vayas sin decir adiós estará en cartelera justo 6 semanas antes de que inicie el Mundial en el Foro Cultural Chapultepec: “Vamos a estar 18 días en 2 funciones diarias. Luchamos porque nos vaya bien. Convencí a Ferrara. Confío en que hay gente que quiere verlo, porque es una estrella. Le dije: ‘Juan, no podemos irnos, la gente te quiere ver’”, manifestó.

A Ortiz de Pinedo le emociona que la obra ha funcionado muy bien, pese a que su protagonista le dijo que ya no quería trabajar: “Conseguí otras 10 semanas en el Royal Pedregal, y otra vez agotadas las entradas. Juan me dice: ‘Es que ya no quería trabajar’. ‘Pero la gente te quiere ver’, le digo. Llevamos 250 funciones. Juan está muy contento. Es muy agradable para un actor que se está despidiendo, llenar el teatro. Es un reconocimiento a sus 60 años de trabajo. Lo ovacionan de pie. Toda la compañía se siente orgullosa de trabajar con una figura como él”, apuntó.

Hay un dicho que dice: ‘El que mucho se despide pocas ganas tiene de irse’: “Quien no quiere que se despida soy yo. Le dije que, cuando Vicente Fernández iba a Al ritmo de la noche, me advertía: ‘Mientras la gente aplauda, Vicente sigue cantando’. Me aventé 2 programas hasta las 5 de la mañana. A Juan le digo: ‘Mientras la gente te quiera seguir viendo, sigue. No puedes ofender a los dioses del teatro, que tantos años te han protegido, no puedes hacer la grosería de retirarte’”, indicó.

Después del Mundial de futbol, Ortiz de Pinedo aceptará las ofertas del interior de la República mexicana: “La actividad teatral baja. ¿Cómo compite la obra en teatros pequeños contra la publicidad del futbol? Me encanta el futbol. Prefiero no tener nada que hacer para ver los partidos con mis amigos. Me juntaré en uno de los teatros que tenemos. Antes viajaba a todos los mundiales con mis hijos, pero hace 15 años tuve que frenar, cuando me dio el primer cáncer. Entonces, ahora nos juntamos en uno de los teatros, ponemos una pantalla gigante, invitamos a nuestros amigos... Nos divertimos mucho”, dijo.

Jorge Ortiz de Pinedo / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

¿Cómo se siente Jorge Ortiz de Pinedo?

Por recomendación médica, el productor ya no puede hacer vida social: “Es difícil que me den permiso mis médicos de estar en un partido. Me piden que no vaya a reuniones, fiestas, cines, teatros, supermercados. Más vale cuidarme, porque lo del trasplante puede darse en 1 mes o en 1 año”, contó.

La obra teatral toca un tema fundamental que interesa sobremanera a Ortiz de Pinedo y que es parte también de un trabajo sostenido que realiza en La Casa del Actor.

“Hay un tema bien importante en la obra: El abandono de los ancianos. Muy lindo el abuelo, el papá, pero no lo van a ver, o los mandan a La Casa del Actor. Me la paso cuidando a gente que abandonó la familia, o que se quedaron viudos. La soledad es tremenda. Hace 6 años estoy a cargo de los ancianos de La Casa del Actor. Aunque no tenga el apoyo de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) sigo luchando porque vivan con dignidad. Sobrevivo gracias a las donaciones, porque a la ANDA me cuesta mucho cobrarle los 35 millones de pesos que deben”. Jorge Ortiz de Pinedo

Espera que el nuevo dirigente del Sindicato de Actores lo apoye: “Tengo fe de que quien quede como secretario general (Omar Fierro o Aleyda Gallardo) quieran cuidar La Casa del Actor. Chucho Ochoa fue el primero que hizo mucho daño al a ANDA y a La Casa del Actor. Luego, Marco Treviño... La ANDA padece también problemas económicos. No han sabido cómo hacer que los empresarios firmen convenios, contratos colectivos, den fuentes de trabajo, mejores prestaciones. La ANDA casi vive de lo que paga Televisa, Azteca... Cuando van los artistas a trabajar a auditorios, palenques, teatros del pueblo, la ANDA no recibe nada”, apuntó.

Finalmente, a propósito del título de la obra, comparte por qué significa mucho para él: “No les pude decir adiós a mi madre y a mi hermana cuando estaban en Europa y fueron secuestradas por un comando palestino y murieron. Por eso me gusta el título: Nunca te vayas sin decir adiós. Si te peleas con tu familia, o no la vas a ver mucho tiempo, vete en concordia, de buen humor, porque a lo mejor no vuelves a ver a esa familia tuya”, concluyó.

Jorge Ortiz de Pinedo / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

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¿Quién es Jorge Ortiz de Pinedo?

Es hijo del actor Óscar Ortiz de Pinedo

Es actor, comediante, conductor, productor, director y guionista.

Lleva más de 100 obras de teatro, decenas de películas, telenovelas y series de comedia de situación.

Entre sus producciones están: Dr. Cándido Pérez, Cero en conducta, La escuelita VIP, Humor es... Los comediantes, Una familia de 10.

Vive con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

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