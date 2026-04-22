Actor de Una familia de diez padece misma enfermedad por la que murió Ricardo de Pascual, ¿le queda poco tiempo?

El mundo del entretenimiento en México se encuentra de luto tras la muerte del actor y comediante Ricardo de Pascual, recordado por su participación en el universo de Roberto Gómez Bolaños y otras producciones televisivas. Ahora, el público recuerda que otro querido actor padece la misma enfermedad que De Pascual tenía. Te contamos de quién se trata.

Hijo de Ricardo de Pascual reacciona a la muerte de su papá / Redes sociales/Mezcalent

¿De qué murió el actor Ricardo de Pascual?

Aunque, hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte de Ricardo de Pascual, se tenía conocimiento de que el actor, quien también participó en Vecinos, enfrentaba distintos problemas de salud.

Meses atrás, él mismo dio a conocer que había sido diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), lo que lo obligaba a utilizar oxígeno. Asimismo, mencionó que padecía afecciones en la columna, así como complicaciones cardíacas y renales.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias. Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid, resultó que no, y el EPOC se declaró”, dijo en una entrevista con Matilde Obregón.

A pesar de su estado de salud, el actor se mantenía activo en el ámbito artístico, ya que aseguraba que eso le daba vitalidad.

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Muere Ricardo de Pascual; así lo confirmó la ANDA. / Redes sociales

¿Qué actor de Una familia de diez tiene EPOC, enfermedad que padecía Ricardo de Pascual?

Uno de los actores más famosos de la televisión mexicana y el cine nacional es, sin duda, Jorge Ortiz de Pinedo. El querido intérprete, a pesar de tener una larga carrera, ha sido víctima de varios problemas de salud.

Hace algunos años reveló que padece EPOC, enfermedad que lo ha acompañado debido a los problemas con el tabaquismo. Recientemente, el actor relató que tuvo que bajar de peso para poder sobrellevar su padecimiento:

“ Me puso una dieta durísima, he bajado 15 kilos con dieta. Espero no verme enfermo, porque luego uno se pone a dieta y la gente dice: ‘¿qué le pasó?’ y ‘¿qué tiene?’, pero mientras tenga color ”, comentó Ortiz de Pinedo.

De la misma manera, el actor ha estado a la espera de poderse llevar a cabo su trasplante de pulmón, para así mejorar su calidad de vida. Aunque ha dicho que su salud ha mejorado, su enfermedad continuará.

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Jorge Ortiz de Pinedo adora a sus nietos y revela si les dejará herencia. / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Ortiz de Pinedo en la televisión?

El actor Jorge Ortiz de Pinedo inició su carrera en el teatro, pero fue en la televisión donde creció su popularidad. Durante las décadas de los 70 y 80 participó en diversas producciones, tomando experiencia no solo como actor, sino también como escritor, productor y creador de exitosas comedias.

A lo largo de su trayectoria, Jorge Ortiz de Pinedo ha formado parte de múltiples programas exitosos, aquí algunos de ellos:



Dr. Cándido Pérez ,

, Cero en conducta ,

, La escuelita VIP ,

, Una familia de diez ,

, Dos hogares, entre muchos otros.

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