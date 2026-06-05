¿Luis Ángel “el Flaco” cerca de avionazo? Cantante sufre problema aéreo y usuarios recuerdan muerte de su hija

Luis Ángel “el Flaco”, quien perdió a su hija hace algunos años, vivió un angustiante momento en las alturas, esto durante un vuelo privado que lo trasladaba a Monterrey, Nuevo León. Luego de su testimonio, muchos recordaron la trágica muerte de su hija, hace un tiempo.

¿Luis Ángel “el Flaco” cerca de un avionazo? / Facebook: Luis Ángel ‘el Flaco’

¿Luis Ángel “el Flaco” estuvo a punto de sufrir un accidente aéreo?

A través de sus redes sociales, Luis Ángel “el Flaco”, quien de por sí tenía miedo de volar tras el accidente de Yeison Jiménez, relató los momentos de tensión que enfrentó mientras intentaba llegar a la Sultana del Norte.

El cantante mexicano tenía como destino su participación en el evento conocido como “Juego de las estrellas”, donde tenía programada una aparición junto a otros artistas.

Según explicó el cantante, las condiciones climáticas en Mazatlán eran favorables al momento del despegue, por lo que no existía ninguna señal que hiciera pensar que el viaje tendría complicaciones.

Sin embargo, conforme avanzó la aeronave rumbo a Monterrey, el panorama comenzó a cambiar drásticamente, motivo por el que tuvo que regresar y cancelas su presentación:

Nos agarró una tormenta literal, son muchas millas y no queremos arriesgarnos. Nos vamos a tener que devolver a Mazatlán. Luis Ángel “el Flaco”

El cantante detalló que las lluvias aparecieron de manera repentina y que el radar de navegación mostraba una extensa zona de nubosidad.

Te puede interesar: Luis Ángel “el flaco” revela que Eduin Caz le prestó su jet para ir a buscar su hija Fernanda cuando murió

Luis Ángel “el Flaco” con riesgo de avionazo por viaje a Nuevo León / Facebook: Luis Ángel ‘el Flaco’

¿Por qué tomaron la decisión de “cancelar” el vuelo de Luis Ángel “el Flaco”?

Ante el escenario meteorológico adverso, el piloto de la aeronave determinó que lo más prudente era suspender el trayecto y regresar a Mazatlán. Luis Ángel “el Flaco, quien tuvo un encuentro con la fallecida Paquita la del Barrio, contó que la decisión fue tomada con el objetivo de proteger la integridad de todos los ocupantes del vuelo.

En un encuentro con medios de comunicación, durante un evento musical, reveló más detalles de lo ocurrido, y aseguró que el piloto de la aeronave fue el que tomó la decisión:

El capi nos asesoró bien, nos dijo ‘si le seguimos, pues va a a estar difícil, es peligros, muy peligroso’. Luis Ángel “el Flaco”

Tras regresar, el intérprete mencionó que decidió pasar un día con su familia, pues no acostumbra tener estos tiempos libres: “ Cené con mi esposa y después fui a cenar con mis niños, fue un día maravilloso ”, afirmó.

Por último, Luis Ángel insistió que su vida nunca estuvo en peligro, ya que tomaron rápidamente la decisión de volver.

Lee: Fallece el padre biológico de la hija de Luis Ángel ‘el Flaco’ dos meses después que ella

¡Luis Ángel "El Flaco" estuvo a punto de vivir un ACCIDENTE AÉREO! ¿Qué opinas sobre su reacción?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/AWMMPbUju8 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 5, 2026

¿Cómo fue la muerte de la hija de Luis Ángel “el Flaco”?

En comentarios encontrados en redes sociales, muchos internautas recordaron que Luis Ángel “el Flaco” ha sufrido momentos complicados, uno de ellos, la muerte de su hija María Fernanda.

María Fernanda Robles, hija del cantante, perdió la vida el 14 de agosto de 2022 luego de ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa. Tenía 21 años de edad al momento de su fallecimiento, una noticia que causó gran impacto tanto en su familia como en el ámbito en la música regional mexicana.

En una reciente declaración hecha por Luis Ángel, mencionó que no ha sido nada fácil, pues fue cuestionado por la manera “en que manejó” esta situación:

Así nomás. Se sobrevive nomás. Ya viví muchos procesos de la pérdida de ella. Luis Ángel “el Flaco”

Luis Ángel señaló que el dolor por la pérdida afectó profundamente a toda su familia y no únicamente a él. No obstante, explicó que, debido a su condición de persona pública, vivió el duelo bajo una constante exposición mediática, algo más difícil de manejar.

Otro de los momentos recordados por fans de Luis Ángel “el Flaco”, fue cuando vivió un sismo, tras llorar por homenaje a Yeison Jiménez.

Tal vez te interese: Luis Ángel ‘el Flaco’ vuelve a vestirse de luto; anuncia muerte de ser querido: “Una noticia triste”